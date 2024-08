Phiên bản PC của GTA 6 vẫn là một dấu chấm hỏi lớn

Theo TechSpot, mặc cho nhiều tựa game bom tấn khác phải đối mặt với tình trạng trì hoãn để đảm bảo chất lượng, Grand Theft Auto VI (GTA 6) vẫn kiên định với lịch trình phát hành vào mùa thu năm 2025. Tuy nhiên, thông tin về phiên bản PC của trò chơi vẫn còn là một ẩn số, khiến cộng đồng game thủ PC không khỏi sốt ruột.

Phiên bản PC của GTA 6 vẫn chưa có lộ trình rõ ràng ROCKSTAR GAMES

Trong báo cáo tài chính mới nhất, Take-Two Interactive, công ty mẹ của Rockstar, xác nhận GTA 6 sẽ ra mắt trên PlayStation 5 và Xbox Series X/S vào mùa thu 2025. Tuy nhiên, không có bất kỳ đề cập nào về phiên bản PC, làm dấy lên lo ngại rằng người chơi PC có thể phải chờ đợi thêm một thời gian dài.

Đây không phải là lần đầu tiên Rockstar áp dụng chiến lược này. Trong quá khứ, các tựa game đình đám như GTA 5 và Red Dead Redemption 2 đều ra mắt trên hệ máy console trước, sau đó mới đến với PC, với khoảng thời gian chờ đợi có thể lên đến gần hai năm.

Theo Mike York, cựu nhà phát triển tại Rockstar, lý do đằng sau việc này là do công ty muốn ưu tiên doanh số bán hàng trên máy console thường cao hơn so với PC. Ngoài ra, việc phát triển và thử nghiệm phiên bản PC cũng gặp nhiều khó khăn hơn do sự đa dạng về cấu hình phần cứng.

Mặc dù Take-Two chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về phiên bản PC của GTA 6, nhưng gần như chắc chắn rằng trò chơi sẽ có mặt trên nền tảng này vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể vẫn còn là một bí ẩn.

Trong khi chờ đợi, người hâm mộ PC có thể tiếp tục theo dõi các thông tin cập nhật từ Rockstar và hy vọng rằng phiên bản PC của GTA 6 sẽ sớm được công bố.