Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
"Phiên chợ Bếp rừng" giữa lòng thành phố
Video Đời sống

"Phiên chợ Bếp rừng" giữa lòng thành phố

Vũ Đoan
Vũ Đoan
08/02/2026 09:30 GMT+7

Những sản phẩm sinh kế đến từ rừng như: măng khô, mật ong, đũa buông, cà phê, nấm, cao tắm thảo mộc… được đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên canh tác thuần tự nhiên mang đến trưng bày ở "Phiên chợ Bếp rừng", tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM, ngày 7.2.2026.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia cho cộng đồng và các doanh nghiệp dựa vào lâm sản ngoài gỗ, nhằm nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học do Viện Công Nghệ Tiên Tiến (thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam) tổ chức.

Nhờ những mô hình sinh kế này, cuộc sống của nhiều hộ đồng bào từng bước ổn định hơn, người dân hạn chế phá rừng khai thác gỗ, thay vào đó là phát triển các sản vật đặc trưng gắn liền với vùng đất mình sinh sống.

"Phiên chợ Bếp rừng" giữa lòng thành phố - Ảnh 1.

Hàng loạt sản phẩm sinh kế của người dân đồng bào trưng bày tại "Phiên chợ Bếp rừng" sáng 7.2.2026

ẢNH: VŨ ĐOAN

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung thảo luận về cơ chế hỗ trợ dài hạn cho các mô hình sinh kế dựa vào lâm sản ngoài gỗ. Đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp giữa chính quyền địa phương, tổ chức xã hội và doanh nghiệp cộng đồng nhằm bảo đảm tính bền vững của các mô hình sinh kế từ lâm sản ngoài gỗ sau khi dự án kết thúc.

"Phiên chợ Bếp rừng" giữa lòng thành phố - Ảnh 2.

Cuộc sống của nhiều hộ đồng bào từng bước ổn định hơn, người dân hạn chế phá rừng khai thác gỗ, thay vào đó là phát triển các sản vật đặc trưng

ẢNH: VŨ ĐOAN

Dịp này, ban tổ chức cũng khởi động Dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương sống xung quanh các khu rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ thông qua chương trình phát triển lâm sản ngoài gỗ, giai đoạn 2025 - 2028”.

Dự án sẽ được triển khai tại các địa phương gồm: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và An Giang và tập trung vào các cộng đồng vùng đệm rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.


Tin liên quan

Vườn dừa đẹp nhất Cần Thơ tấp nập đón khách ngày giáp Tết Bính Ngọ

Vườn dừa đẹp nhất Cần Thơ tấp nập đón khách ngày giáp Tết Bính Ngọ

Những ngày giáp tết, vườn dừa Tân Lộc rộn ràng đón khách giữa sắc xanh bạt ngàn của hàng trăm gốc dừa soi bóng kênh rạch. Không gian miệt vườn trong lành, những trải nghiệm dân dã cùng nhịp lao động tất bật của chủ vườn đã tạo nên bức tranh xuân yên bình, đậm chất sông nước miền Tây.

Hội xuân kiểu ‘miệt vườn’ ở Cần Thơ có gì mà học sinh đến đông nghịt?

Khám phá thêm chủ đề

Phiên chợ tạo dựng sinh kế Sản vật Lâm sản Đồng bào Lâm sản ngoài gỗ bếp rừng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận