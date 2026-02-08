"Phiên chợ Bếp rừng" giữa lòng thành phố

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia cho cộng đồng và các doanh nghiệp dựa vào lâm sản ngoài gỗ, nhằm nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học do Viện Công Nghệ Tiên Tiến (thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam) tổ chức.

Nhờ những mô hình sinh kế này, cuộc sống của nhiều hộ đồng bào từng bước ổn định hơn, người dân hạn chế phá rừng khai thác gỗ, thay vào đó là phát triển các sản vật đặc trưng gắn liền với vùng đất mình sinh sống.

Hàng loạt sản phẩm sinh kế của người dân đồng bào trưng bày tại "Phiên chợ Bếp rừng" sáng 7.2.2026 ẢNH: VŨ ĐOAN

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung thảo luận về cơ chế hỗ trợ dài hạn cho các mô hình sinh kế dựa vào lâm sản ngoài gỗ. Đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp giữa chính quyền địa phương, tổ chức xã hội và doanh nghiệp cộng đồng nhằm bảo đảm tính bền vững của các mô hình sinh kế từ lâm sản ngoài gỗ sau khi dự án kết thúc.

Dịp này, ban tổ chức cũng khởi động Dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương sống xung quanh các khu rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ thông qua chương trình phát triển lâm sản ngoài gỗ, giai đoạn 2025 - 2028”.

Dự án sẽ được triển khai tại các địa phương gồm: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và An Giang và tập trung vào các cộng đồng vùng đệm rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.



