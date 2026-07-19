Phiên chợ bình ổn giá có gì mà thu hút nhiều thanh niên công nhân?

Tại ngày hội, ban tổ chức trao quà hỗ trợ thiếu nhi là con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.Bình Trưng, TP.HCM.

Chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: phiên chợ bình ổn giá, phục vụ phở và cắt tóc miễn phí, sân chơi âm nhạc, trò chơi tập thể. Bên cạnh đó, thanh niên công nhân còn được tuyên truyền, trang bị kiến thức về phòng, chống ma túy; nhận diện thủ đoạn mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy.

Trao quà hỗ trợ thiếu nhi là con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.Bình Trưng ẢNH: TUẤN QUANG

Anh Phạm Trường Sinh, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM, cho biết thanh niên công nhân chính là lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ trực tiếp tham gia lao động, sản xuất. Các anh chị còn là lực lượng trẻ, năng động, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Với phương châm: ở đâu có thanh niên công nhân, ở đó có tổ chức Đoàn đồng hành.

Có mặt tại chương trình, chị Hoàng Thị Hà (38 tuổi), làm việc tại Trường mầm non Bình Chiểu, TP.HCM, cho biết đây là hoạt động thiết thực, giúp người lao động tiếp cận nhiều mặt hàng thiết yếu với mức giá hợp lý. Chị Hà được sử dụng phiếu mua hàng do nhà trường hỗ trợ nên càng tiết kiệm thêm chi phí.

Người dân mua hàng tai phiên chợ bình ổn giá ẢNH: TUẤN QUANG

"Tôi đã mua gạo, đường và nước giặt. Trong đó, nước giặt có giá 120.000 đồng, còn gạo ST giá khoảng 150.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với giá bán bên ngoài", chị Hà nói.

Bên cạnh mức giá phù hợp, chị Hà cũng đánh giá cao cách bố trí khu vực mua sắm. Dù lượng người tham dự khá đông, ban tổ chức sắp xếp lối vào và lối ra riêng biệt, giúp việc di chuyển thuận tiện, hạn chế tình trạng chen lấn.

Trong khi đó, anh Phan Văn Quang (29 tuổi), ngụ P.Phước Long, TP.HCM, cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng khi tham gia chương trình. Hoạt động này không chỉ giúp người lao động giảm bớt áp lực trong cuộc sống mà còn tiết kiệm thêm chi phí sinh hoạt cho gia đình, đây là lần thứ hai tôi tham gia chương trình".

Anh Quang vui mừng khi mua các mặt hàng thiết yếu với mức giá hợp lý tại phiên chợ bình ổn giá ẢNH: TUẤN QUANG

Theo anh Quang, các mặt hàng được bán với mức giá ổn định, nhiều sản phẩm còn thấp hơn ngoài thị trường. Nhờ đó, gia đình có thể giảm bớt một phần chi phí phát sinh trong cuộc sống hằng ngày.

Tại khu vực cắt tóc miễn phí, nhiều công nhân và con em công nhân được các tình nguyện viên của Hội cắt tóc tình nguyện Yes Beautiful thực hiện.

Anh Nguyễn Trọng Hiệp, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cây kéo vàng Việt Nam, Chủ tịch nghiệp đoàn cắt tóc P.Tân Thuận, TP.HCM, cho biết trước khi đồng hành trong hoạt động thiện nguyện, tình nguyện viên trải qua bước kiểm tra tay nghề để đảm bảo chất lượng phục vụ.

"Hoạt động của Hội được hỗ trợ nguồn kinh phí lớn nhờ sự hợp tác của công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng. Hỗ trợ với hình thức bán bảo hiểm xe máy để gây quỹ, bên phía công ty sẽ trích cho hội khoảng 2.000 đồng, kinh phí này dùng cho việc mua băng rôn, áo choàng và các vật dụng phục vụ chương trình. Riêng chi phí đi lại đều do các tình nguyện viên tự đóng góp", anh Hiệp nói.

Bạn trẻ trải nghiệm cắt tóc miễn phí ẢNH: TUẤN QUANG

Nguyễn Văn Hoàng, sinh viên Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, chia sẻ biết đến chương trình thông qua người thân giới thiệu và tranh thủ đến cắt tóc vì nhà ở gần khu vực tổ chức.

Sau khi được các tình nguyện viên phục vụ, Hoàng cho biết rất hài lòng. Theo Hoàng, các anh chị cắt tóc nhiệt tình, vui vẻ và làm việc rất có tâm. "Mọi người cắt rất kỹ, hỏi ý mình trước rồi mới làm nên mình thấy yên tâm và thoải mái", Hoàng nói.