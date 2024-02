Phiên chợ vùng cao thời 4.0

Thì ra họ đang quét QR code để chuyển khoản. Rồi một người lấy ra tờ 500.000 đồng đưa cho thanh niên còn lại. Anh này nhận lấy và trả lại một tờ 5.000 đồng. Đó là một giao dịch "rút" tiền mặt. "Cây ATM người" nhả ra tờ 500.000 và thu phí 5.000 đồng.

Hai cô cháu Chảo Thị Say (27 tuổi) và Ly Thị Mai (19 tuổi), cùng ở bản Thèn Pả, đang bán quần áo qua mạng ở chợ Lũng Cú LƯU QUANG PHỔ

"ATM" ấy tên là Già Mý Say, 29 tuổi, ở bản Thèn Pả, ngay cạnh UBND xã Lũng Cú. 5 năm trước, Say vay ngân hàng 130 triệu đồng rồi cùng với tiền tích cóp được mua chiếc xe tải 5 tấn giá 420 triệu đồng để làm kinh tế.

Hôm nay, Say chở phân bón, dầu ăn ra chợ bán và mua ngô, gạo để bán ở chợ khác; ai muốn "rút tiền" thì Say lấy phí 1%. Người "rút tiền" của Say là Chá Mý Chá, ở bản Sán Chồ cùng xã Lũng Cú. Chá mới bán lợn nên có nhiều tiền trong tài khoản và muốn có tiền mặt để mừng đám cưới.

Cách đây 10 - 15 năm, những chiếc điện thoại 2G chỉ giúp đồng bào nghe gọi, nhắn tin và tính tiền. Nhưng nay, điện thoại thông minh nối mạng 4G đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thể giao dịch trực tuyến, livestream bán hàng và đi chợ thanh toán không dùng tiền mặt tựa như cách của Say và Chá kể trên.

Hãy xem một số hình ảnh về những phiên chợ vùng cao trong thời đại 4.0 mà Thanh Niên vừa chụp ở Đồng Văn.

Ly Thị Mai giới thiệu bộ váy hồng cho khách hàng đang theo dõi trực tuyến LƯU QUANG PHỔ

Chá Mý Chá quét QR code để chuyển khoản lấy tiền mặt từ Già Mý Say LƯU QUANG PHỔ

Chuyển khoản xong, Chá cho vợ xem kết quả giao dịch LƯU QUANG PHỔ

Các chị người Mông đang giao dịch bằng điện thoại ở chợ xã Má Lé, H.Đồng Văn LƯU QUANG PHỔ

Chụp ảnh selfie ở chợ xã Sủng Là, H.Đồng Văn LƯU QUANG PHỔ

Đi chợ bán lợn ở chợ Đồng Văn, chị Lầu Thị Mỷ (thôn Cẳng Tằng, xã Lũng Cú) gọi điện về nhà qua ứng dụng Zalo LƯU QUANG PHỔ

Điện thoại thông minh được bán ở chợ Má Lé cũng như các chợ khác LƯU QUANG PHỔ

Khách mua điện thoại được chụp ảnh, đăng ký thông tin giữa chợ LƯU QUANG PHỔ

Căn cước được sử dụng để đăng ký thuê bao LƯU QUANG PHỔ

Thưởng thức điện thoại mới ngay sau khi đăng ký thành công LƯU QUANG PHỔ