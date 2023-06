Phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên sẽ diễn ra trong tháng 8

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức sáng 30.6, thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an, đã trao đổi thêm nhiều vấn đề liên quan đến việc đấu giá biển số xe ô tô.



Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng C08, nói về đấu giá biển số xe ô tô tại họp báo TRẦN CƯỜNG

Theo thiếu tướng Đức, từ ngày mai 1.7, Nghị quyết 73 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô bắt đầu có hiệu lực. Công tác đăng ký và quản lý xe sẽ bước sang một trang mới, sẽ thực hiện đăng ký xe đối với trường hợp đấu giá và đăng ký xe theo mã định danh công dân.

Về việc đấu giá biển số xe ô tô, người dân có thể tham gia đấu giá ở tất cả các địa phương trên cả nước. Người ở TP.HCM có thể đấu giá biển số xe ở Hà Nội hoặc bất kỳ địa phương nào và ngược lại. Khi trúng đấu giá, người dân mang xe ra điểm đăng ký xe ở nơi thường trú là có thể hoàn tất đăng ký, gắn biển số.

Ngoài đấu giá, người dân cũng có thể đăng ký, bấm biển tại nơi thường trú, cư trú. Theo thiếu tướng Đức, người dân dù quê ở đâu nhưng chỉ cần có căn cước công dân là có thể đăng ký phương tiện tại địa phương đang cư trú. Toàn bộ quy trình đăng ký được thực hiện trên môi trường điện tử.

Dự kiến trong khoảng 15 - 20.8, phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên sẽ được diễn ra V.P

Theo thiếu tướng Đức, để có bước tiến này, C08 đã phải chuẩn bị rất kỹ, trải qua quá trình dài từ hoàn thiện các quy định pháp luật cho đến xây dựng hệ thống, phần mềm công nghệ thông tin để đáp ứng. Ngoài ra, C08 cũng tổ chức tập huấn cho các cán bộ làm công tác đấu giá biển số xe; lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị đấu giá có đủ năng lực và hạ tầng.

Đồng thời, C08 cũng chuẩn bị gấp lượng biển để người dân có thể lựa chọn. Thiếu tướng Đức cho hay, lượng biển này là biển số của tất cả 63 địa phương trên cả nước, người dân thoải mái lựa chọn trên trang web đấu giá.

Theo lãnh đạo C08, cơ quan này dự kiến trong một quý sẽ cấp ra khoảng 100.000 biển và trong một phiên đấu giá sẽ có nhiều cuộc đấu giá. Căn cứ mức độ, nhu cầu của người dân, nhu cầu của thị trường…, C08 sẽ cùng đơn vị đấu giá tính toán, đưa ra số biển phù hợp để đấu giá.

"Việc đấu giá sẽ được tổ chức công khai, minh bạch và được đăng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và Cổng thông tin điện tử C08", thiếu tướng Đức khẳng định và cho biết phiên đấu giá đầu tiên dự kiến được tổ chức trong khoảng 15 - 20.8, sau khi hoàn tất các công tác chuẩn bị và đưa lượng biển số lên môi trường điện tử.

Nói về lý do thực hiện đấu giá biển số xe ô tô, thiếu tướng Đức cho hay vấn đề này đã được manh nha từ năm 1993 khi Công an TP.Hải Phòng báo cáo Bộ Công an xin phép cấp cơ chế quyền sử dụng biển số và có thu phí.

Tới năm 2018, công an một số địa phương như Nghệ An, Bình Dương, Sơn La, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã đề xuất Bộ Công an để nghiên cứu một cơ chế đấu giá biển số xe.

Năm 2021, sau nhiều cuộc thảo luận, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng xin phép dừng nghiên cứu đấu giá biển số xe do chưa đủ cơ sở pháp lý.

Tháng 11.2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết 73 về việc thí điểm đấu giá biển số ô tô, trong đó quy định giá khởi điểm và tiền đặt trước của một biển số đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, bước giá 5 triệu đồng.