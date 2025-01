Phiên điều trần vụ luận tội tổng thống Hàn Quốc kết thúc sau 4 phút

Phiên tòa ngày 14.1 diễn ra đúng một tháng sau khi ông Yoon Suk Yeol bị quốc hội Hàn Quốc luận tội ngày 14.12.2024. Yonhap đưa tin do ông Yoon không có mặt, phiên điều trần đã kết thúc sớm chỉ sau 4 phút. Phiên tòa thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 16.1 và tòa án sẽ tiếp tục quá trình xét xử bất chấp việc ông Yoon có xuất hiện hay không.

Phiên điều trần đầu tiên của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc về vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol ẢNH: REUTERS

Các luật sư của ông Yoon trước đó đã nói rằng tổng thống sẽ không tham dự phiên điều trần do lo ngại về sự an toàn cá nhân, trong bối cảnh các nhà điều tra Hàn Quốc cố gắng bắt giữ ông Yoon với cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật do ông Yoon ban hành đầu tháng 12.2024.

Ngoài ra, luật sư của ông Yoon đã yêu cầu loại thẩm phán Chung Kye-sun ra khỏi danh sách 8 thẩm phán xét xử vụ luận tội, với lý do bà Yoon từng là lãnh đạo một nhóm nghiên cứu về luật cấp tiến, do đó phía ông Yoon lo ngại có thể ảnh hưởng đến việc đưa ra phán quyết công bằng. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị 7 thẩm phán còn lại bác bỏ.

Tính từ ngày 14.12.2024, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ có 180 ngày để xét xử và ra phán quyết giữ quyết định luận tội và phế truất ông Yoon, hay sẽ phục chức cho tổng thống Hàn Quốc.

Lãnh đạo an ninh của tổng thống Hàn Quốc không chấp hành lệnh bắt giữ

Trong một diễn biến khác, cảnh sát và quan chức cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc đã họp vào ngày 13.1 để bàn về kế hoạch bắt giữ ông Yoon lần 2, sau lần đầu tiên bị những lực lượng bảo vệ tổng thống cản trở.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14.1 cam kết không huy động đơn vị đến bảo vệ dinh thự tổng thống để cản trở lệnh bắt lần 2. Nỗ lực bắt ông Yoon lần 1 bất thành khi quan chức điều tra vấp phải sự ngăn cản từ Cơ quan an ninh tổng thống (PSS), lực lượng khẳng định lập trường có nghĩa vụ bảo vệ tổng thống.