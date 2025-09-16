Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
16/09/2025 14:39 GMT+7

Hưởng ứng Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ VN tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 với chủ đề "Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt".

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 nhằm khẳng định vai trò của doanh nhân trong kiến tạo phát triển bền vững, thúc đẩy đối thoại chính sách giữa doanh nghiệp và Chính phủ, đồng thời đề xuất cải cách thể chế, pháp luật, tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. 

Phiên đối thoại cấp cao - Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên website thanhnien.vn, Fanpage và TikTok Báo Thanh Niên.

