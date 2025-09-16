Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 nhằm khẳng định vai trò của doanh nhân trong kiến tạo phát triển bền vững, thúc đẩy đối thoại chính sách giữa doanh nghiệp và Chính phủ, đồng thời đề xuất cải cách thể chế, pháp luật, tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên website thanhnien.vn, Fanpage và TikTok Báo Thanh Niên.