Phiến quân ở Indonesia dọa giết phi công New Zealand nếu điều kiện không được đáp ứng

Hãng Reuters hôm 27.5 đưa tin các phiến quân ở tỉnh Papua của Indonesia dọa giết một phi công người New Zealand mà họ bắt làm con tin hồi tháng 2, nếu các quốc gia không bắt đầu đàm phán về việc tách tỉnh này thành một quốc gia độc lập trong vòng 2 tháng tới.

Theo một video được công bố hôm 26.5, các chiến binh du kích ở vùng cao nguyên trung tâm của Papua, những người muốn tỉnh này độc lập khỏi Indonesia, đã bắt cóc phi công Phillip Mehrtens sau khi ông hạ cánh một chiếc máy bay thương mại ở vùng núi Nduga.

Nhóm phiến quân Papua ở Indonesia REUTERS

Trong video mới, phi công Mehrtens có vẻ tiều tụy và bị các chiến binh Papua cầm súng trường bao vây. Theo đó, phi công này nói rằng phe ly khai muốn các quốc gia khác ngoài Indonesia tham gia đối thoại về nền độc lập của Papua. "Họ nói rằng nếu điều đó không xảy ra trong vòng 2 tháng thì họ sẽ bắn tôi", ông Mehrtens nói.

Phía New Zealand cho biết họ đã biết về đoạn video và gọi việc đảm bảo sự an toàn của phi công là ưu tiên hàng đầu. "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo một giải pháp hòa bình và để ông Mehrtens được trả tự do an toàn", đài CNN dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao New Zealand.

Bộ Ngoại giao Indonesia không phản hồi các yêu cầu bình luận. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Indonesia, ông Julius Widjojono, hôm 27.5 cho biết quân đội sẽ hành động theo quy trình.

Một cuộc chiến giành độc lập ở cấp độ thấp nhưng ngày càng nguy hiểm đã diễn ra ở Papua giàu tài nguyên, kể từ khi nó được đặt dưới sự kiểm soát của Indonesia trong một cuộc bỏ phiếu do Liên Hiệp Quốc giám sát vào năm 1969.

Xung đột đã leo thang đáng kể kể từ năm 2018, với việc các chiến binh ủng hộ độc lập tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên và nguy hiểm hơn, phần lớn là do họ đã mua được vũ khí tinh vi hơn.

Trước đó, Rumianus Wandikbo, đại diện của phong trào "Papua Tự do" đã kêu gọi các quốc gia như New Zealand, Úc và phương Tây bắt đầu đàm phán với Indonesia và phe ly khai, theo Reuters.