Philip Morris International: Từ tầm nhìn không khói đến mục tiêu không phát thải

Việc hướng tới Net Zero không chỉ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu bằng cách ổn định nhiệt độ toàn cầu và bảo vệ hệ sinh thái, mà còn thể hiện cam kết của các quốc gia trong việc tuân thủ các hiệp định quốc tế. Đồng thời, hành trình đạt Net Zero cũng mở ra cơ hội thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh thương hiệu, tạo lợi thế cạnh tranh và thu hút các nguồn vốn đầu tư có trách nhiệm theo tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị).

Tập đoàn Philip Morris International (PMI) cũng không nằm ngoài xu thế đó. Bên cạnh sứ mệnh hiện thực hóa tầm nhìn không khói, PMI đang chuyển mình mạnh mẽ vì một tương lai bền vững, với mục tiêu đạt Net Zero trong toàn bộ chuỗi giá trị trước năm 2040. Cam kết này không chỉ thể hiện trách nhiệm môi trường mà còn là một phần trong chiến lược chuyển đổi toàn diện của PMI nhằm thích ứng với kỳ vọng mới từ xã hội, người tiêu dùng và các nhà đầu tư toàn cầu.

Net Zero: Chìa khóa quan trọng mở cửa thị trường toàn cầu

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Việt Nam cam kết sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính để đạt Net Zero (phát thải ròng bằng 0) vào năm 2050.

Net Zero cũng đang trở thành chiến lược trọng tâm tại nhiều quốc gia nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại COP29 năm 2024, Mỹ, Anh và EU cam kết đạt Net Zero vào năm 2050; Trung Quốc vào 2060 và Ấn Độ vào 2070. Điều này thể hiện nỗ lực toàn cầu trong việc chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Tại Việt Nam, quyết định số 1658/QĐ-TTg, Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đặt ra hai mục tiêu quan trọng: giảm ít nhất 15% cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP vào năm 2030 và phấn đấu đạt mức giảm 30% vào năm 2050. Tại Diễn đàn Công nghiệp Xanh 2025 vào tháng 7.2025, các đại biểu nhấn mạnh Việt Nam, đầu tư vào công nghiệp xanh không chỉ là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc nếu Việt Nam muốn duy trì tăng trưởng nhanh và giữ vững vị thế trong kỷ nguyên Net Zero.

Thu hút doanh nghiệp đạt Net Zero: Đòn bẩy mới cho kinh tế Việt Nam

Khi Net Zero ngày càng được các chính phủ, bao gồm cả Việt Nam, nhìn nhận như một ưu tiên chiến lược, việc thu hút đầu tư nước ngoài không còn chỉ dừng lại ở số lượng hay quy mô, mà còn ở chất lượng và cam kết phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Những công ty nước ngoài có mục tiêu Net Zero rõ ràng không chỉ mang theo công nghệ sạch, tiêu chuẩn môi trường cao và mô hình quản trị hiện đại, mà còn tạo ra áp lực tích cực thúc đẩy doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này mang lại lợi ích kép: vừa hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết khí hậu quốc gia, vừa mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, phát triển công nghiệp hỗ trợ xanh và nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, sự hiện diện của các doanh nghiệp Net Zero còn góp phần cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng - những yếu tố cốt lõi cho một nền kinh tế phát triển bền vững.

Xây dựng mục tiêu Net Zero là một hành trình đầy thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư nghiêm túc và cam kết dài hạn. Tập đoàn PMI là một ví dụ điển hình, với lộ trình rõ ràng và tầm nhìn chiến lược hướng đến Net Zero toàn chuỗi giá trị vào năm 2040, được xác nhận bởi Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học (SBTi). Theo đó, PMI cam kết giảm 50% lượng khí thải nhà kính trong hoạt động và chuỗi cung ứng so với năm 2019, đồng thời đến năm 2025, ít nhất 15% nhà cung cấp (tính theo giá trị chi tiêu) cũng sẽ đặt mục tiêu giảm phát thải theo chuẩn khoa học. Về dài hạn, PMI hướng đến giảm 90% tổng lượng phát thải trước năm 2040.

Theo ông Jacek Olczak, Tổng giám đốc Điều hành PMI, hiệu suất kinh doanh và tác động tích cực đến xã hội là hai yếu tố không thể tách rời, đây cũng là yếu tố tạo nên sự thành công bền vững của một doanh nghiệp 178 năm tuổi.

Tổng giám đốc Điều hành PMI Jacek Olczak

Cam kết Net Zero của PMI không chỉ là tuyên bố nội bộ mà còn được ghi nhận bởi các tổ chức đánh giá uy tín trên thế giới. Tháng 7.2025, PMI tiếp tục được vinh danh trong Top 5/200 doanh nghiệp dẫn đầu tại Forbes' Top Net Zero Leaders - giải thưởng tôn vinh những tổ chức tiên phong hiện thực hóa cam kết Net Zero thông qua các sáng kiến cắt giảm khí nhà kính (GHG) trong sản xuất. Thành tích này là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ và chiến lược rõ ràng của PMI trong hành trình hướng tới phát triển bền vững toàn diện.

PMI xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng Forbes' Top Net Zero Leaders 2025. Nguồn: Forbes

Trước những biến động khí hậu và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, việc triển khai chiến lược Net Zero đang đối mặt với nhiều thách thức. Nhiều quốc gia đã chủ động điều chỉnh chính sách để thu hút doanh nghiệp có cam kết Net Zero thông qua việc tạo thuận lợi đầu tư, giảm rào cản và tránh phân biệt ngành nghề một cách cực đoan. Đây không chỉ là cách nâng cao chất lượng dòng vốn, mà còn thúc đẩy chuyển đổi xanh và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo hướng đi này để từng bước kiến tạo một nền kinh tế phát triển bền vững.