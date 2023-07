Philippines dùng ảnh của các quốc gia khác quảng bá du lịch nước mình

Vài ngày sau khi chiến dịch được phát động vào 27.6, Bộ Du lịch Philippines mới đây cho biết đang điều tra các cáo buộc video chứa một số cảnh quay của các quốc gia khác.



Trong một tuyên bố, bộ cho biết đã nhiều lần tìm kiếm sự xác nhận về tính nguyên bản và quyền sở hữu của tất cả các tài liệu được sử dụng trong video và được "liên tục đảm bảo" rằng mọi thứ đều "theo thứ tự".

Philippines nổi tiếng với những hòn đảo và bờ biển đẹp GETTY

Bộ đã ký hợp đồng với Công ty quảng cáo DDB Philippines để hỗ trợ khởi động chiến dịch mới, nhưng Giám đốc vận động và quan hệ công chúng của Bộ Du lịch là Ina Zara-Loyola nói với các phóng viên rằng video không nằm trong hợp đồng với DDB Philippines, theo CNN.

"Bộ đã không trả tiền và sẽ không trả tiền cho tài liệu này", bà nói.

Vào chủ nhật, DDB Philippines đã xin lỗi "rất nhiều" về việc sử dụng cảnh quay nước ngoài "rất không phù hợp" trong video, hiện đã bị gỡ xuống. Công ty nói thêm rằng họ "hoàn toàn hợp tác" với cuộc điều tra.

Theo Bộ trưởng Du lịch Christina Frasco, cơ quan này đã chi 49 triệu peso (khoảng 880.000 USD) cho chiến dịch và khẩu hiệu mới "Yêu Philippines", thay thế cho khẩu hiệu "It's More Fun In the Philippines" từ hơn một thập kỷ trước.

Mặc dù bộ khẳng định "không có công quỹ nào" chi cho video được đề cập ở trên, nhưng vẫn nhận trách nhiệm về vụ việc khi bị phản ứng dữ dội.

Ông Frasco cho biết, chiến dịch mới nhằm giới thiệu lại những gì đất nước có sau đại dịch. Tuy nhiên, tranh cãi về video gần đây có thể đe dọa tương lai của chiến dịch quảng bá điểm đến mới của Philippines trước khi được thực hiện hoàn toàn.

Nếu các vấn đề không được giải quyết, Hạ nghị sĩ Joey Salceda cho hay ông có thể đặt câu hỏi về việc có nên tiếp tục sử dụng quỹ của chính phủ cho chiến dịch hay không.

Năm ngoái, du lịch chiếm 17% GDP của Philippines.