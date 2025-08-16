Philippines khai mạc cuộc tập trận đa phương Alon với quy mô lớn

Các binh sĩ Úc và Philippines đã tham gia cuộc tập trận Alon từ năm 2023 ẢNH: AFP

Tờ Philippines Daily Inquirer ngày 16.8 đưa tin lực lượng vũ trang Philippines và Úc vừa khai mạc cuộc tập trận đổ bộ và tác chiến trên bộ mang tên Alon, đợt diễn tập song phương lớn và phức tạp nhất kể từ khi khởi động vào năm 2023.

Cuộc tập trận đa phương kéo dài 2 tuần, diễn ra đến hết ngày 29.8 tại Palawan và Luzon, quy tụ hơn 3.600 quân nhân từ Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP), Lực lượng Phòng vệ Úc (ADF), cùng Lực lượng luân phiên tại Darwin của Thủy quân lục chiến Mỹ và Hải quân Hoàng gia Canada.

AFP đã triển khai khoảng 1.525 quân nhân, gồm các đơn vị thuộc sư đoàn bộ binh số 7, binh chủng thiết giáp, lực lượng đặc nhiệm, công binh, thông tin liên lạc và các đội y tế của Không quân và Hải quân tham gia tập trận.

Các lực lượng tham gia khác gồm khoảng 350 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng một máy bay MV-22B Osprey và khoảng 180 quân nhân Canada trên tàu HMCS Ville de Québec mang theo một trực thăng CH-148 Cyclone.

Các hoạt động dự kiến bao gồm đổ bộ đường biển, diễn tập trên biển, điều động đường không quy mô lớn cho nhóm tác chiến lục quân Úc và bắn đạn thật tại các khu vực trên bộ và trên biển.

Nội dung huấn luyện cũng sẽ bao gồm khả năng đối phó trên không gian mạng, phối hợp dân - quân và công tác đối ngoại. Ban tổ chức cho biết mọi hoạt động bắn đạn thật sẽ đi kèm các biện pháp bảo đảm an toàn và thông báo trước cho công chúng.

Lễ khai mạc hôm 15.8 tại thành phố Puerto Princesa (tỉnh Palawan) có sự tham dự của Tổng tham mưu trưởng AFP Romeo Brawner Jr., quyền Đại sứ Úc tại Philippines Moya Collett và Phó tư lệnh tác chiến liên quân ADF Hugh McAslan.

Trong bài phát biểu, tướng Brawner Jr. nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác quốc phòng giữa Philippines và Úc.

Phó đô đốc Justin Jones, Tư lệnh tác chiến liên quân ADF, cho biết cuộc tập trận này thể hiện sức mạnh của mối quan hệ an ninh giữa 2 nước.

"Đây là cuộc tập trận ở nước ngoài lớn nhất của chúng tôi với Philippines. Đây là cơ hội để thực hành cách chúng ta ứng phó trước những thách thức an ninh chung và triển khai sức mạnh trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", ông phát biểu.

AFP cho biết các cuộc tập trận này tái khẳng định cam kết chung của Úc và Philippines đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và an toàn.