Philippines nhận cú sốc khi niềm hy vọng vàng rút khỏi SEA Games 31

Gebbie, người được kỳ vọng sẽ mang về HCV cho thể thao Philippines, được cho là 1 trong 16 thành viên của đội bơi lội đến Hà Nội. Gebbie đã giành được HCB ở nội dung bơi tiếp sức 4 × 100 m tự do nam tại Tokyo 2020 và HCĐ ở nội dung 50 m tự do ở SEA Games 2019.

Nam kình ngư này cũng sở hữu kỷ lục quốc gia ở nội dung bơi 100 m tự do (49,64 giây) từng lập được tại vòng loại ở Tokyo, cùng với các kỷ lục 50 m tự do (22,57 giây) và 50 m bướm (24,34 giây) thiết lập tại SEA Games cách đây 3 năm do nước nhà đăng cai.





“Thật không may khi anh ấy (Gebbie) đã cho kết quả dương tính. Anh ấy là niềm hy vọng đoạt HCV của chúng tôi tại SEA Games 31”, Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines (POC) Abraham Tolentino cho biết hôm 7.5.

Theo POC, 3 VĐV Philippines khác thuộc môn kickboxing ban đầu có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng đã âm tính sau khi kiểm tra lại vào đầu tuần trước. Đội kickboxing, được dẫn dắt bởi các thành viên của đội Lakay nổi tiếng, bắt đầu tranh tài tại SEA Games 31 vào ngày 8.5.