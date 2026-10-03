Phim ám sát tổng thống của Lee Min Ho bị tẩy chay

Tranh cãi bùng lên khi tác phẩm đề cập đến giả thuyết gây tranh cãi rằng những người thân cận với cố Tổng thống Park Chung Hee có thể liên quan đến vụ ám sát năm 1974 khiến Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo thiệt mạng, tờ The Straits Times đưa tin ngày 2.10.

Phần lớn tranh cãi ban đầu của The Assassin(s) diễn ra trên mạng xã hội, được đẩy mạnh bởi các diễn đàn trực tuyến thiên hữu và những người có ảnh hưởng theo khuynh hướng bảo thủ. Làn sóng phản đối sau đó lan rộng, ảnh hưởng đến gần như toàn bộ những người tham gia bộ phim, trong đó có dàn diễn viên.

Tranh cãi lịch sử khiến Lee Min Ho và dàn sao lao đao

Ngày 2.10, công ty sản xuất Hive Media thông báo ê kíp The Assassin(s) sẽ không tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan diễn ra vào tuần tới. Nhà sản xuất cho biết quyết định được đưa ra do những lo ngại liên quan đến sự an toàn của khán giả và khách mời. Theo kế hoạch trước đó, đạo diễn cùng các diễn viên chính sẽ xuất hiện tại lễ khai mạc ngày 6.10 và tham dự một sự kiện giao lưu ngoài trời với người hâm mộ vào ngày hôm sau. Một buổi chiếu phim miễn phí dành cho công chúng, dự kiến tổ chức một ngày trước khi liên hoan phim khai mạc cũng đã bị hủy.

Yoo Hae Jin, Park Hae Il và Lee Min Ho là ba gương mặt giữ vai trò quan trọng trong The Assassin(s). Bộ phim tiếp cận sự kiện lịch sử năm 1974 thông qua quá trình điều tra của cảnh sát và giới báo chí Ảnh: Chụp màn hình phim The Assassin(s)

Thông báo trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Lee Min Ho, người thủ vai một phóng viên điều tra trong The Assassin(s), hủy bỏ sự kiện gặp gỡ người hâm mộ với lý do bất khả kháng. Nhiều người trong ngành điện ảnh cho rằng động thái của Lee Min Ho có liên quan đến làn sóng phản ứng dữ dội xoay quanh bộ phim. Bạn diễn Yoo Hae Jin, người vào vai viên cảnh sát điều tra vụ án, cũng chịu sức ép không nhỏ. Một bộ phận người dùng mạng xã hội kêu gọi tẩy chay chuỗi cửa hàng burger mà nam diễn viên đang làm gương mặt đại diện. Thậm chí, một số người còn tuyên bố có kế hoạch biểu tình bên ngoài nhà riêng của anh.

Theo đó, bộ phim The Assassin(s) lấy bối cảnh lịch sử, tái hiện vụ ám sát hụt cố Tổng thống Park Chung Hee - tổng thống thứ ba của Hàn Quốc, trong lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng tại Nhà hát quốc gia Hàn Quốc, vào ngày 15.8.1974. Ông Park may mắn thoát nạn, nhưng viên đạn lạc đã cướp đi sinh mạng của vợ ông, Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo.

Người thực hiện vụ tấn công là Mun Se Gwang, khi ấy 22 tuổi, một người Hàn Quốc sinh sống tại Nhật Bản và có liên hệ với các nhà hoạt động cánh tả tại đây. Mun Se Gwang bị bắt ngay tại hiện trường và bị treo cổ vài tháng sau đó, sau khi các nhà điều tra kết luận rằng anh ta hành động theo chỉ thị từ Triều Tiên. Điểm gây tranh cãi lớn nhất của bộ phim nằm ở việc tác phẩm khai thác một thuyết âm mưu đã tồn tại từ lâu, cho rằng những người dưới quyền Tổng thống Park Chung Hee có thể đã tự dàn dựng vụ tấn công nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi một cuộc khủng hoảng chính trị vào thời điểm đó. Một số khán giả cho rằng việc đưa giả thuyết này lên màn ảnh là khó chấp nhận và có thể gây tổn hại đến danh dự của gia đình Tổng thống Park Chung Hee.

Nhiều người theo khuynh hướng bảo thủ nhìn nhận bộ phim như một hành động mang động cơ chính trị nhằm công kích di sản của cố Tổng thống Park Chung Hee. Các chiến dịch phản đối nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội. Một lượng lớn người dùng đã đồng loạt chấm phim 1 sao, đồng thời chỉ trích đạo diễn Hur Jin Ho cùng các diễn viên vì tham gia dự án. Những thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng nguồn vốn từ Trung Quốc được sử dụng để tài trợ cho bộ phim cũng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Các nghị sĩ thuộc đảng đối lập bảo thủ Quyền lực Nhân dân cũng công khai lên án bộ phim. Lãnh đạo đảng Jang Dong Hyeok đã chia sẻ một bài đăng kêu gọi tẩy chay tác phẩm. Ngày 29.9, một thành viên của đảng này đã nộp đơn trình báo cảnh sát, cáo buộc đạo diễn, biên kịch và các nhà sản xuất có hành vi phỉ báng.