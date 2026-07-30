Phim 'Án mạng núi cấm' đổi tên sau làn sóng tranh cãi

Phim Án mạng karaoke tung first look giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của phim. Đây là dự án đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê, trong khi Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo. Tác phẩm thuộc thể loại trinh thám hài, do 89s Group sản xuất. Đây cũng là đơn vị đứng đằng sau loạt phim như Quỷ cẩu (2023), Linh miêu (2024), Truy tìm long diên hương (2025), Heo năm móng (2026).

Phim xoay quanh chuyến đi “chữa lành” tới một ngọn núi cách biệt cuộc sống của một nhóm người, quy tụ các diễn viên Vân Dung, Tiểu Bảo Quốc, Đại Nghĩa, Tuyền Mập, Thanh Sơn…

First look có độ dài 59 giây, tái hiện màn hát karaoke trong đêm của bà Thủy (do Vân Dung vào vai). Tuy nhiên, thú vui này cũng là nguồn cơn gây nên cái chết của bà ngay ngày đầu tiên đi chữa lành.

Ồn ào trước đó của Án mạng núi cấm

Hình ảnh trong phim vừa được nhà sản xuất công bố Ảnh: NSX

Dự kiến ra rạp ngày 2.10, bộ phim nay mang tên Án mạng karaoke, thay cho tựa Án mạng núi cấm từng được giới thiệu trước đó. Tựa phim cũ từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi ghép cụm từ "án mạng" với tên một địa danh du lịch tâm linh nổi tiếng, khiến không ít khán giả cho rằng cách đặt tên thiếu phù hợp và dễ gây hiểu lầm.

Trước những phản hồi từ dư luận, nhà sản xuất cho biết Án mạng núi cấm chỉ là tên sử dụng trong giai đoạn phát triển dự án, chưa phải tên chính thức. Theo ê kíp, bộ phim vẫn được rà soát, cân nhắc và điều chỉnh để bảo đảm sự phù hợp, tôn trọng các giá trị văn hóa, địa lý địa phương cũng như tránh những hiểu lầm không đáng có.

Đơn vị sản xuất cho biết đã ghi nhận các ý kiến đóng góp từ công chúng trong quá trình lựa chọn tên phim. Đồng thời, ê kíp khẳng định nội dung tác phẩm hoàn toàn hư cấu, không dựa trên bất kỳ sự kiện, nhân vật hay địa danh có thật nào ngoài đời.