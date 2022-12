Phim 'Babylon' có Brad Pitt và Margot Robbie đóng chính vẫn là thảm họa phòng vé

Mùa đông khắc nghiệt đang diễn ra ở Bắc Mỹ ảnh hưởng đến việc khán giả đến rạp nhưng bộ phim Babylon - được Paramount Pictures trước đó bật đèn xanh, hỗ trợ rất nhiều - đã đi ngược lại với ước đoán ban đầu sau khi được chiếu trước cho báo giới xem.

Hơn một tháng trước tại rạp Academy, bộ phim nhận được đánh giá mờ nhạt với 56% trên Rotten Tomatoes. Chôn vùi thêm số phận của bộ phim là sự quay lưng của khán giả bao gồm đánh giá C+ trên CinemaScore.

Babylon có thời lượng lên đến 3 giờ 8 phút, là bộ phim phát hành rộng rãi có doanh thu mở màn thấp nhất của hai ngôi sao Margot Robbie và Brad Pitt.

Hiếm người lựa chọn Babylon để xem trong dịp nghỉ lễ cuối năm. Theo các báo cáo tài chính, còn quá sớm để xác định mức độ “chảy máu” sẽ diễn ra của bộ phim khi bắt đầu ra mắt ở nước ngoài vào giữa tháng 1.2023. Điều đó nói lên rằng, để có lợi nhuận bộ phim phải đạt khoảng 250 triệu USD doanh thu bán vé toàn cầu. Đây là chuyện cực kỳ khó khi chi tiêu cho quảng bá phim toàn cầu khoảng 80 triệu USD, bằng với chi phí sản xuất. Hãng Paramount, như bất kỳ hãng phim nào, sẽ cắt giảm chi phí tiếp thị cho bộ phim sau khi thất bại ở Mỹ dù đã nhận được 5 đề cử Quả cầu vàng bao gồm Phim ca nhạc/hài hay nhất.

Tuy nhiên trong thời kỳ hậu Covid-19, dù một bộ phim đạt doanh thu phòng vé thấp đến đâu cũng không làm giảm cơ hội nhận giải Oscar của nó. Có một số ví dụ để chứng minh điều đó. Một trường hợp điển hình là Nomadland từng chiến thắng giải Oscar Phim hay nhất năm 2021 chỉ đạt doanh thu 40 triệu USD và hãng Disney chưa bao giờ báo cáo doanh thu bán vé chính thức của bộ phim.

Dự kiến Babylon may mắn lắm mới đạt được 20 triệu USD ở Bắc Mỹ, điều này gây áp lực rất lớn đối với việc đưa phim ra nước ngoài, nghĩa là phải thu thêm 230 triệu USD nữa – một nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên Paramount tin rằng thời lượng chiếu của bộ phim hấp dẫn hơn đối với khán giả nước ngoài, cộng với các bài phê bình ở Anh và Pháp sẽ mang đến cho Babylon một số hy vọng.

First Man của Damien Chazelle kiếm được 57% trong tổng số 105 triệu USD ở nước ngoài. Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và Pháp là những lãnh thổ quan trọng của bộ phim đó. Cũng như La La Land - bộ phim đoạt nhiều giải Oscar của Chazelle - cũng có doanh thu cao (446 triệu USD) nhờ thị trường thế giới. Năm ngoái, tác phẩm cổ trang Nightmare Alley trị giá 60 triệu USD của Guillermo del Toro kiếm được 11,3 triệu USD ở Bắc Mỹ và 39,6 triệu USD trên toàn thế giới.

Babylon là một canh bạc với câu chuyện về Hollywood vào thập niên 1920. Manuel “Manny” Torres (Diego Calva), một người nhập cư Mexico và là nhà làm phim đầy tham vọng, đang phụ trách những công việc lặt vặt trong đoàn phim câm vào thời kỳ đầu của ngành công nghiệp điện ảnh. Manny giúp vận chuyển một con voi đến bữa tiệc trác táng tại dinh thự của Don Wallach (Jeff Garlin), Giám đốc điều hành của Kinoscope Studios, nơi anh tình cờ gặp Nellie LaRoy (Margot Robbie), một ngôi sao trẻ đầy tham vọng, nóng nảy đến từ New Jersey, và nhanh chóng phải lòng cô. Khi họ chia sẻ ước mơ của mình, Manny tiết lộ ước muốn được trở thành một phần của điều gì đó vĩ đại hơn, trong khi Nellie khẳng định mình là một ngôi sao.

Trong quá trình quay phim, Nellie đã lấn lướt ngôi sao Constance Moore (Samara Weaving) một cách thô bạo. Khi bữa tiệc kết thúc, Manny gặp và kết bạn với Jack Conrad (Brad Pitt) - một ngôi sao điện ảnh nhân từ nhưng hay gặp rắc rối với người vợ vừa ly hôn - và đề nghị chở Jack say xỉn về nhà. Để tỏ lòng biết ơn, Jack đã giúp Manny đảm bảo các công việc trợ lý tại hãng Kinoscope, chẳng hạn như tìm một chiếc máy ảnh mới để quay cảnh ngoài trời với Jack trước khi màn đêm buông xuống, cho phép Manny thăng hạng về uy tín nghề nghiệp tại trường quay.





Babylon có doanh thu thấp trong lịch sử Hollywood nhưng không phải trường hợp duy nhất. Nhiều bộ phim Hollywood không phù hợp với khán giả đại chúng như Chaplin được đề cử giải Oscar 3 hạng mục, với sự tham gia của Robert Downey Jr., chỉ kiếm được 9,5 triệu USD vào năm 1992 dù được Hollywood xem trọng. Bộ phim The Player từng đoạt giải Quả cầu vàng của Robert Altman cũng chỉ thu về 21,7 triệu USD trong năm 1992.

Hãng Paramount cho rằng Babylon tương tự như The Wolf of Wall Street và Once Upon a Time in Hollywood. Không phải vậy vì cả hai bộ phim này đều có sự tham gia của Leonardo DiCaprio. The Wolf of Wall Street đã thành công khi thu về 406,8 triệu USD toàn cầu nhờ chủ đề ly kỳ hấp dẫn đối với khán giả thượng lưu, về sự thăng trầm của nhà môi giới chứng khoán Jordan Belfort. Trong khi Once Upon a Time in Hollywood (377,6 triệu USD) có cách kể chuyện lôi cuốn của Quentin Tarantino và một vai phụ của Brad Pitt đoạt giải Oscar.

Babylon kể về tình trạng lộn xộn xảy ra ở Hollywood trong quá trình chuyển đổi từ phim câm sang phim có tiếng. Trong mắt Chazelle, đó là một câu chuyện ngụ ngôn về những gì ngành công nghiệp điện ảnh đang trải qua ngày nay trong cuộc đụng độ giữa phim chiếu rạp và phát trực tuyến. Câu hỏi đặt ra là liệu Chazelle có thể làm được Babylon với mức giá thấp hơn hay không.

Chazelle cùng hai nhà sản xuất Olivia Hamilton và Matthew Plouffe đã tiếp quản Babylon cho Paramount, khi Wyck Godfrey còn là chủ tịch của Motion Picture Group. Godfrey là nhà sản xuất phim First Man cũng do Chazelle đạo diễn.

“Godfrey đáp lại và hỗ trợ chúng tôi. Anh ấy đã chiến đấu hết mình để đưa bộ phim vào trường quay. Không có anh ấy, tôi không tự tin đây sẽ là một bộ phim của Paramount”, Chazelle nói trên podcast của Deadline.

Sau khi Godfrey rời đi, cựu giám đốc sản xuất của Paramount là Emma Watts tiếp quản công việc giám sát Babylon và hoàn thiện nó trước khi cô ra đi vào tháng 9.2021.

Babylon ban đầu dự kiến ​​bắt đầu sản xuất vào tháng 3.2020 nhưng do đại dịch hoành hành nên việc quay phim phải dời đến tháng 7.2021 tại Santa Clarita. Khu vực này cách Los Angeles 40 km về phía bắc vẫn là điểm nóng cho các cảnh quay của Hollywood khi trở lại thời kỳ phim câm, nơi Chaplin từng quay phim Modern Times. Dinh thự của ngôi sao quá cố William S.Hart là nơi ở cho nhân vật Jack Conrad trong phim Babylon.

Việc sản xuất Babylon ở California phải trả giá đắt do nhân công cao hơn. Chưa kể việc hoãn quay bộ phim trong thời kỳ Covid-19 cũng ảnh hưởng đến chi phí sản xuất.

Một nguồn tin cho biết: “Babylon trở thành sứ mệnh tâm linh, quá khác biệt so với những bộ phim quay trên phông xanh của Marvel. Chúng tôi không có nhiều tiền và cũng không có thu được nhiều tiền”.