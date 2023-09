Phim ‘Biệt dược đen’ tập 12: Vì sao Long giết người tình của bố?

Phim Biệt dược đen tập 11 tối qua có những diễn biến gay cấn khi "nút thắt" bắt đầu mở ra khi Tuấn tìm cách theo sát Bình thông qua người bố của anh ta. Bình đang lẩn trốn sau khi Vương bị giết nhưng hắn vẫn bị một nhóm đối tượng truy sát. Nhóm này đóng giả thành những công nhân gom rác của công ty Việt An Xanh. Theo đội 2 truy ra thì Việt An Xanh là công ty con của tập đoàn do ông Phi, bố Long làm chủ tịch.

Ông Phi cho rằng chính Long đã giết người tình của mình

Trong một số diễn biến khác, Long cũng sai một người truy sát và mục đích là giết chết Bình. Và đúng là Bình bị đâm nhưng lúc đó Tuấn cũng có mặt tại hiện trường. Sau khi tên sát thủ bỏ chạy, Bình được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tên sát thủ báo tin cho Long là Bình đã chết. Nhưng trong bệnh viện, sau khi tỉnh lại, Bình vẫn phủ nhận liên quan đến ma túy trước những câu hỏi của Tuấn.

Vì sao Long giết người tình của bố?

Phim Biệt dược đen tập 11 còn có những tình tiết liên quan đến ông Phi. Có vẻ như ông Phi là người đang điều hành đường dây buôn bán ma túy. Trước đây, Vương đã biết chuyện này và lén ghi lại cuộc nói chuyện của ông Phi với một ai đó có liên quan. Sau đó, Vương dùng clip này để uy hiếp Long, mạnh tay nướng hết tiền của City Boy vào cá độ khiến Long nóng mặt mà không làm được gì. Nên mới có chuyện sau khi Vương bị giết, chiếc điện thoại của nạn nhân cũng biến mất. Đội điều tra ma túy đã theo dõi ông Phi từ lâu nên trong tập này bố của Long đã được mời về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Nhưng ông Phi cho rằng mình không liên quan gì đến nạn nhân bị đâm tối qua là Bình.

Cơ quan điều tra đang nhắm vào Việt An Xanh và vụ đột tử của Giang...

Trong một cảnh khác của tập phim tối qua có cảnh bố con Long mâu thuẫn nhau. Ông Phi muốn con trai ra nước ngoài để khảo sát thị trường vì ông mở rộng đầu tư và từ bỏ City Boy. Nhưng Long không thích theo nghiệp kinh doanh của bố và cho rằng bố đừng xem thường City Boy vì sẽ có lúc nó là phao cứu sinh.

Phim Biệt dược đen tập 12 tối nay 27.9 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết hấp dẫn hơn khi đội 2 và đội điều tra ma túy tiếp tục trao đổi thông tin nhắm vào công ty Việt An Xanh. Đặc biệt là chuyện cách đây 2 năm, chủ của Việt An Xanh là Giang cũng là người tình của ông Phi tự nhiên bị đột tử dù cô này bị cao huyết áp nhưng nghi ngờ là do nước Khoái.

Một diễn biến khác của phim cũng rất gay cấn là bố con ông Phi nói chuyện với nhau về việc công an đang sờ gáy nhưng Long cho rằng Bình đã chết, Vương cũng đã chết thì bố không cần sợ gì. Nhưng sau đó ông Phi xoáy vào chuyện Long từng muốn giết Vương nhưng tự dưng một kẻ khác đã làm thay. Và chính Long cũng là người đã giết người tình của ông bằng nước Khoái.

