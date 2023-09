Phim ‘Biệt dược đen’ tập 2: Tuấn phát hiện điều gì khi khám nghiệm xác của Vương?

Phim Biệt dược đen tập 1 phát sóng tối qua (sau khi Món quà của cha kết thúc) có nội dung khá hấp dẫn xoay quanh đội điều tra phá án của công an thành phố Việt An. Trong đó đội 2 gồm Tuyển (Bảo Anh), Thùy Dương (Lương Thanh) và Cảnh (Hoàng Long). Riêng Tuấn (Huỳnh Anh) vừa được điều về đội 2 làm đội phó. Tuấn tỏ ra là một chiến sĩ công an trẻ, đẹp trai, giỏi. Trong vụ một con nghiện tên Tuyên bắt cóc, uy hiếp một chị hàng xóm tên Huệ với yêu cầu cô vợ tên Nga phải trở về nhà, Tuấn đã cùng Dương xông vào tận nhà đối tượng để giải cứu con tin, dù chị Huệ bị thương rất nặng nhưng nhờ mưu kế của Tuấn đóng giả Nga để lừa đối tượng mà tên nghiện này đã bị tóm gọn. Sau đó, Tuấn đã hiến máu cho chị Huệ vì chị này bị tên nghiện đâm mất nhiều máu. Dương ở lại bệnh viện chăm sóc Tuấn suốt hai tiếng đồng hồ sau khi Tuấn ngất đi vì sợ kim tiêm. Có vẻ Dương có cảm tình với Tuấn.

Đội 2 đến hiện trường vụ án mạng và khám nghiệm xác chết Chụp màn hình

Ở một cảnh khác, đội 2 tổ chức ăn uống chào mừng Tuấn về đội, sau đó đi hát karaoke. Lúc này, Mỹ Lan - một người làm trong đội pháp y hình như có quan hệ tình cảm với đội trưởng Tuyển được Dương bất ngờ mời đến khiến Tuyển bối rối. Nhưng sau đó, cả 5 người hát hò rất vui vẻ.

Phim Biệt dược đen còn đề cập đến những tình tiết có liên quan đến một nhóm đối tượng gồm Vương, Long, Cường… Nhóm này đang chơi ma túy và nhảy nhót ở quán bar. Trong đó, Vương tỏ ra là một con nghiện máu mặt đang ôm ấp một cô gái. Đúng lúc này, một đối tượng khác tên Tiến xông vào dùng mã tấu đánh vào đầu Vương. Một đám người vào can ngăn nên không xảy ra án mạng. Nhưng sau đó, Vương nổi điên nốc ma tuý, rồi kéo cô gái kia vào phòng VIP hành hạ. Nhưng sau đó, không hiểu ai đã giải cứu mà cô gái kia thoát ra ngoài còn Vương bị giết.

Tuấn cảm thấy gương mặt của Vương rất quen Chụp màn hình

Phim Biệt dược đen tập 2 tối nay 5.9 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy đội 2 đã đến quán bar để điều tra về cái chết của Vương. Tuấn và Tuyển đang khám nghiệm xác đối tượng thì Tuấn cảm thấy gương mặt Vương rất quen. Cũng nói thêm rằng Tuấn hay bị ám ảnh về kim tiêm và những gương mặt nào đó trong quá khứ.

Tiến và cô gái này có liên quan gì đến cái chết của Vương? Chụp màn hình

Một cảnh khác trong phim, Tiến gặp cô gái bị Vương hành hạ trong đêm hôm xảy ra án mạng và hỏi cô này xem đêm đó Vương có làm gì cô ta không?

Phim Biệt dược đen tập 2: Vì sao Tuấn thấy gương mặt Vương rất quen?