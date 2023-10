Phim ca nhạc của Beyoncé và Taylor Swift có cứu được hệ thống rạp ở Mỹ?

Taylor Swift đạt thỏa thuận với AMC để phát hành bộ phim hòa nhạc Taylor Swift: The Eras Tour, ra rạp vào ngày 13.10. Tiếp theo, Beyoncé thực hiện điều tương tự với Renaissance World Tour của cô, dự kiến ra rạp vào tháng 12 tới.

Beyoncé trong Renaissance World Tour CNN

Các rạp chiếu phim đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi phim bị hạn chế quảng bá do các cuộc đình công của biên kịch và diễn viên. Hoạt động kinh doanh rạp chiếu, vì vậy, ngày càng lung lay, ngay cả khi có những bộ phim bom tấn được dự đoán là đáng tin cậy.

Barbie, Oppenheimer hay bom tấn đắt tiền như The Flash, Indiana Jones and the Dial of Destiny và thậm chí cả Mission Impossible – Dead Reckoning Part One đều không đạt được kỳ vọng trong nhiệm vụ tăng tổng doanh thu phòng vé ở Mỹ so với trước đại dịch, theo CNN.

Việc chuyển sang sử dụng rạp để chiếu phim hòa nhạc và các sự kiện khác không phải mới nhưng phản ánh một xu hướng tiềm năng, điều này giống như xem một buổi hòa nhạc với chỗ ngồi tốt nhất trong phòng. Đây là trải nghiệm mà mọi người muốn chia sẻ trực tiếp.

Taylor Swift thành công với Eras Tour CNN

Vẫn còn phải xem liệu đây có phải là một giải pháp tạm thời hay chuyển hướng hoàn toàn thành một cơ hội mới cho các rạp chiếu phim hay không. Nhưng, để được như vậy, các hãng phim cần phải chứng minh rằng họ có thể đưa ra những tựa phim thực sự hấp dẫn, cuốn hút để khán giả chấp nhận ra khỏi nhà.

Phần tiếp theo The Marvels của Marvel và Aquaman của DC cũng nằm trong số những ứng cử viên được kiểm tra khả năng giúp tăng doanh thu trong thời gian còn lại của năm.

Hiện tại, sức thu hút khán giả của Beyoncé và Taylor Swift được kỳ vọng có thể giúp các rạp chiếu phim đỡ "vật lộn" với những câu hỏi về doanh thu.