Phim ‘Chúng ta phải hạnh phúc’ tập 28: Kỳ đến với đại gia sau ly hôn chồng?

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 27 tối qua tiếp tục những nội dung hấp dẫn hơn khi Kỳ ngày càng ghen tuông thái quá và lần này là "lật bài ngửa" với chồng, muốn Bình nghỉ việc ở công ty. Trong khi đó, vì biết Bình muốn có một số tiền mở trung tâm đào tạo người mẫu cho Kỳ nên Mộc Lan cho anh ứng lương trước một năm. Nhưng Kỳ lại cho rằng đó là số tiền dơ bẩn chồng cặp kè với sếp nên mới được bao nuôi như vậy.

Họ cãi nhau căng thẳng nên Kỳ tìm đến Hòa "già làng" để kể tội Bình. Hòa khuyên Kỳ và bày tỏ sự tin tưởng với Bình. Trong lúc Kỳ hơi nguôi giận thì thám tử gửi thêm nhiều tấm hình Bình an ủi Mộc Lan trong quán nhậu. Vậy là "gịọt nước tràn ly". Kỳ chửi cả Hòa vì cho rằng anh bênh vực Bình.

Kỳ đến tận công ty lần nữa và lần này chửi bới sếp của chồng rất xúc phạm Chụp màn hình

Một số diễn biến khác của phim cho thấy Phong tiếp tục níu kéo Lê nên Hoài ra mặt tự xưng là người yêu của Lê để giải vây. Và người đàn ông đĩnh đạc này càng ngày càng thu hút Lê. Họ thường xuyên gặp nhau.

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 28 tối nay 19.12 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp tình tiết Kỳ lại đến tận công ty rồi xộc thẳng vào phòng làm việc, thấy chồng đang ngồi bàn công việc với Mộc Lan nên Kỳ càng điên máu. Vậy là cô chửi bới "chị đẹp" thậm tệ, cho rằng Mộc Lan cần trai bao nên mới bao bọc chồng mình… Trước sự quá đáng của vợ, Bình đã đồng ý ly hôn khi Kỳ thách thức.

Bình về nhà và thấy đơn ly hôn của vợ để sẵn, Kỳ đã rời khỏi nhà Chụp màn hình

Trong một cảnh khác, Bình trở về nhà và thấy nhà cửa trống trơn, tờ đơn ly hôn Kỳ viết và ký để trên bàn.

Phim Chúng ta phải hạnh phúc tập 28 cho thấy sau gia đình Bình, có thể gia đình Hòa sẽ gặp sóng gió vì chuyện Hòa giấu vợ mối quan hệ trong quá khứ với My. My là người yêu cũ của Hòa và cô hay tìm đến quán trà để gặp Hòa. Lần này Hiền tiếp chuyện My cùng với Hòa nhưng Hòa vẫn chỉ giới thiệu My là bạn học cùng khóa với nhóm Chuối hột…

Sóng gió sắp ập đến gia đình Hòa "già làng" Chụp màn hình

