    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Phim có Lan Ngọc dẫn đầu phòng vé, thu hơn 10 tỉ trước ngày chiếu chính thức

    Thạch Anh
    Thạch Anh

    Thu hơn 10 tỉ đồng trong ngày chiếu sớm, 'Chị chị em em 3' có sự tham gia của Lan Ngọc, Chi Pu dẫn đầu doanh thu phòng vé hôm 29.10.

    Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày 29.10, phim điện ảnh Chị chị em em 3 đã thu hơn 10,8 tỉ đồng, tương đương với hơn 135.000 vé bán ra, trong tổng số 2.118 suất chiếu. Thành tích này giúp tác phẩm có sự góp mặt của Chi Pu, Lan Ngọc vượt qua nhiều đối thủ để dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày, dù chưa bước vào giai đoạn khởi chiếu chính thức (ngày 30.10).

    Chị chị em em 3 đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lan Ngọc sau quãng thời gian im ắng. Ban đầu cô phân vân nhưng sau đó nhận lời đồng hành cùng dự án

    Ảnh: NSX

    Tính cả lượng vé bán trước, Chị chị em em 3 đã “bỏ túi” gần 17 tỉ đồng. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho dự án trước thời điểm ra mắt chính thức. Trên fanpape, ê kíp cũng vui mừng thông báo dự án này là phim Việt thể loại drama có lượng vé bán trước cao nhất năm 2026, với hơn 130.000 vé đặt trước. Trong ngày chiếu sớm, dàn diễn viên như Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn… đã tích cực tham gia hoạt động quảng bá, giao lưu cùng khán giả tại các cụm rạp.

    Nhà sản xuất hé lộ hậu trường Chị chị em em 3

    Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng làm đạo diễn, Will Vũ sản xuất, có sự tham gia của NSND Lê Khanh, Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Steven Nguyễn, Quốc Anh… Chia sẻ về quá trình sản xuất, Will Vũ cho biết ban đầu, anh cùng ê kíp đặt mục tiêu đưa bộ phim đến khán giả trong dịp 20.10 - thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với một “thương hiệu” vốn khai thác những câu chuyện về phái đẹp, tình yêu và khát vọng hạnh phúc.

    Áp lực tiến độ cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa thời gian hoàn thành và chất lượng bản phim. Với Will Vũ, việc hoàn thiện một tác phẩm điện ảnh không dừng lại ở quá trình ghi hình mà còn là giai đoạn lựa chọn, sắp xếp và điều chỉnh những chất liệu đã có để tạo nên trải nghiệm trọn vẹn trên màn ảnh. 

    “Tôi thật sự rất yêu và hài lòng với bản phim cuối cùng. Bởi lúc đọc, mình phải tự hình dung mọi thứ, còn khi nhìn thấy các nhân vật xuất hiện trên màn ảnh, câu chuyện trở nên trực quan và thú vị hơn”, anh chia sẻ.

    Trong ngày chiếu sớm, Chị chị em em 3 nhận được sự ủng hộ của khán giả với doanh thu ấn tượng

    Ảnh: NSX

    Khi được hỏi đâu là điểm khác biệt của phần thứ 3 trong series Chị chị em em, nhà sản xuất cho hay dù vẫn giữ đặc trưng là xoay quanh những mối quan hệ của phụ nữ, song ê kíp vẫn nỗ lực tạo nên những nét khác biệt. 

    Nhà sản xuất cho biết thêm: "Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên khá thoải mái khi làm việc. Còn lại là áp lực cho chính tôi cũng như đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng vì chúng tôi mong muốn làm ra một bộ phim có thể khai thác đa tuyến nhân vật. Và ở đó, khán giả sẽ thấy được sự đồng đều về thời lượng xuất hiện và tương đồng về giá trị", anh chia sẻ.

    Sau vài ngày vượt qua Trại buôn người để dẫn đầu phòng vé, Án mạng karaoke đành nhường “ngôi vương” cho Chị chị em em 3. Dù vậy, tác phẩm có sự góp mặt của nghệ sĩ Vân Dung, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân vẫn giữ doanh thu ổn định trước ngày ra rạp chính thức. Theo Box Office Vietnam, trong ngày 29.10, phim đạt hơn 1,1 tỉ đồng, giúp nâng tổng doanh thu lên 42,2 tỉ đồng. 3 thứ hạng còn lại lần lượt thuộc về Trại buôn người (856 triệu đồng), Clayface (437 triệu đồng) và Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh (236 triệu đồng).

    Tin liên quan

    Nhan sắc đời thường của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 36

    Nhan sắc đời thường của Ninh Dương Lan Ngọc ở tuổi 36

    Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu nhan sắc trẻ trung. Cô nhận được lời khen ngợi từ cộng đồng mạng khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

    Khám phá thêm chủ đề

    Lan Ngọc Chị chị em em 3 phim điện ảnh Án mạng karaoke trại buôn người

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận