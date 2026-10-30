Phim có Lan Ngọc dẫn đầu phòng vé, thu hơn 10 tỉ trước ngày chiếu chính thức

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày 29.10, phim điện ảnh Chị chị em em 3 đã thu hơn 10,8 tỉ đồng, tương đương với hơn 135.000 vé bán ra, trong tổng số 2.118 suất chiếu. Thành tích này giúp tác phẩm có sự góp mặt của Chi Pu, Lan Ngọc vượt qua nhiều đối thủ để dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày, dù chưa bước vào giai đoạn khởi chiếu chính thức (ngày 30.10).

Chị chị em em 3 đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lan Ngọc sau quãng thời gian im ắng. Ban đầu cô phân vân nhưng sau đó nhận lời đồng hành cùng dự án Ảnh: NSX

Tính cả lượng vé bán trước, Chị chị em em 3 đã “bỏ túi” gần 17 tỉ đồng. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho dự án trước thời điểm ra mắt chính thức. Trên fanpape, ê kíp cũng vui mừng thông báo dự án này là phim Việt thể loại drama có lượng vé bán trước cao nhất năm 2026, với hơn 130.000 vé đặt trước. Trong ngày chiếu sớm, dàn diễn viên như Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn… đã tích cực tham gia hoạt động quảng bá, giao lưu cùng khán giả tại các cụm rạp.

Nhà sản xuất hé lộ hậu trường Chị chị em em 3

Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng làm đạo diễn, Will Vũ sản xuất, có sự tham gia của NSND Lê Khanh, Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Steven Nguyễn, Quốc Anh… Chia sẻ về quá trình sản xuất, Will Vũ cho biết ban đầu, anh cùng ê kíp đặt mục tiêu đưa bộ phim đến khán giả trong dịp 20.10 - thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với một “thương hiệu” vốn khai thác những câu chuyện về phái đẹp, tình yêu và khát vọng hạnh phúc.

Áp lực tiến độ cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa thời gian hoàn thành và chất lượng bản phim. Với Will Vũ, việc hoàn thiện một tác phẩm điện ảnh không dừng lại ở quá trình ghi hình mà còn là giai đoạn lựa chọn, sắp xếp và điều chỉnh những chất liệu đã có để tạo nên trải nghiệm trọn vẹn trên màn ảnh.

“Tôi thật sự rất yêu và hài lòng với bản phim cuối cùng. Bởi lúc đọc, mình phải tự hình dung mọi thứ, còn khi nhìn thấy các nhân vật xuất hiện trên màn ảnh, câu chuyện trở nên trực quan và thú vị hơn”, anh chia sẻ.

Trong ngày chiếu sớm, Chị chị em em 3 nhận được sự ủng hộ của khán giả với doanh thu ấn tượng Ảnh: NSX

Khi được hỏi đâu là điểm khác biệt của phần thứ 3 trong series Chị chị em em, nhà sản xuất cho hay dù vẫn giữ đặc trưng là xoay quanh những mối quan hệ của phụ nữ, song ê kíp vẫn nỗ lực tạo nên những nét khác biệt.

Nhà sản xuất cho biết thêm: "Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên khá thoải mái khi làm việc. Còn lại là áp lực cho chính tôi cũng như đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng vì chúng tôi mong muốn làm ra một bộ phim có thể khai thác đa tuyến nhân vật. Và ở đó, khán giả sẽ thấy được sự đồng đều về thời lượng xuất hiện và tương đồng về giá trị", anh chia sẻ.

Sau vài ngày vượt qua Trại buôn người để dẫn đầu phòng vé, Án mạng karaoke đành nhường “ngôi vương” cho Chị chị em em 3. Dù vậy, tác phẩm có sự góp mặt của nghệ sĩ Vân Dung, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân vẫn giữ doanh thu ổn định trước ngày ra rạp chính thức. Theo Box Office Vietnam, trong ngày 29.10, phim đạt hơn 1,1 tỉ đồng, giúp nâng tổng doanh thu lên 42,2 tỉ đồng. 3 thứ hạng còn lại lần lượt thuộc về Trại buôn người (856 triệu đồng), Clayface (437 triệu đồng) và Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh (236 triệu đồng).