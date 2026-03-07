Phim có Phương Anh Đào, Tuấn Trần... vượt 100 tỉ đồng

Phim do Lê Thanh Sơn đạo diễn vượt mốc 100 tỉ đồng sau 3 tuần trình làng Ảnh: ĐPCC

Theo thống kê từ đơn vị quan sát phòng vé độc lập - Box Office Vietnam, phim điện ảnh Báu vật trời cho hiện đã đạt doanh thu 100,4 tỉ đồng sau hơn nửa tháng ra mắt. Với con số này, tác phẩm chính thức trở thành phim Việt thứ ba gia nhập "câu lạc bộ trăm tỉ" trong dịp tết 2026. Tính đến 15 giờ 40 ngày 7.3, phim có sự góp mặt của Phương Anh Đào tạm xếp vị trí thứ 5 về doanh thu trong ngày trên bảng xếp hạng phòng vé với khoảng 685 triệu đồng.

Trong khi đó, Tài – dự án có sự tham gia của Mai Tài Phến, Mỹ Tâm... tạm dẫn đầu phòng vé khi thu về hơn 7,6 tỉ đồng. Xếp ở vị trí thứ hai là Thỏ ơi! do Trấn Thành cầm trịch với khoảng 4,2 tỉ đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Cảm ơn người đã thức cùng tôi (2,5 tỉ đồng), Cú nhảy kỳ diệu (1,5 tỉ đồng)... Sau nhiều tuần sôi động, thị trường phòng vé Việt đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Những tác phẩm từng tạo hiệu ứng mạnh trước đó như Nhà ba tôi một phòng hay Mùi phở dần giảm nhiệt, nhường chỗ cho các phim quốc tế và những dự án mới ra mắt.

Phim có Phương Anh Đào ra sao trong 3 tuần công chiếu?

Báu vật trời cho khai thác yếu tố gia đình - văn hóa - hài hước Ảnh: ĐPCC

Dịp Tết Nguyên đán 2026, phim có sự góp mặt của Phương Anh Đào, Tuấn Trần... chưa tạo được hiệu ứng truyền thông nổi bật khi sự chú ý của khán giả chủ yếu đổ dồn vào hai dự án do những tên tuổi phòng vé cầm trịch là Trấn Thành với Thỏ ơi! và Trường Giang với Nhà ba tôi một phòng. Tuy nhiên, đến ngày 24.2, bộ phim bất ngờ vượt Nhà ba tôi một phòng để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày. Từ cột mốc này, tác phẩm dần duy trì đà bán vé ổn định, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tích cực tại phòng vé.

Từ khi ra mắt, phim nhận nhiều phản hồi tích cực khi khai thác câu chuyện gia đình theo hướng gần gũi, giàu cảm xúc. Tác phẩm của đạo diễn Lê Thanh Sơn ghi điểm nhờ cách xây dựng tình huống đời thường, kết hợp yếu tố hài hước với những khoảnh khắc lắng đọng về tình thân. Nhiều khán giả cho rằng, Báu vật trời cho chạm đến cảm xúc người xem khi phản ánh những mâu thuẫn, khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự thấu hiểu và gắn kết. Bên cạnh câu chuyện gia đình, phim còn khéo léo cài cắm nhiều yếu tố văn hóa truyền thống. Tác phẩm tôn vinh tín ngưỡng thờ Cá Ông của ngư dân vùng biển, đồng thời khắc họa đời sống gắn liền với làng nghề làm nước mắm lâu đời.

Sau hơn nửa tháng công chiếu phim mang về nhiều nhận xét tích cực Ảnh: ĐPCC

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận tích cực sau khi thưởng thức Báu vật trời cho. Không ít ý kiến cho rằng bộ phim mang lại cảm giác ấm áp, phù hợp để xem cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. "Phim hay lắm, với mình thì phim rất cảm động, chữa lành", "Phim vui vẻ, tình cảm nên xem dịp tết cùng gia đình là quá phù hợp", "Mình vừa xem, phim rất cảm động", "Xem xong quyết định sẽ dẫn gia đình xem lại lần hai"…

Tuy vậy, bên cạnh những lời khen, một bộ phận khán giả cho rằng tác phẩm của đạo diễn Lê Thanh Sơn vẫn chưa khai thác trọn vẹn chiều sâu của câu chuyện gia đình. Theo nhiều ý kiến, nhịp phim được đẩy khá nhanh khiến một số xung đột và tâm lý nhân vật chưa có đủ thời gian phát triển, từ đó làm giảm phần nào độ lắng đọng của cảm xúc người xem. Bên cạnh đó, việc lồng ghép nhiều yếu tố như tình cảm, hài hước và hành động tuy mang đến màu sắc đa dạng cho tác phẩm, song cũng bị cho là chưa được khai thác đến nơi đến chốn. Một số khán giả nhận định các tuyến nội dung chỉ dừng lại ở mức gợi mở, chưa tạo được điểm nhấn đủ mạnh để trở thành điểm sáng nổi bật của bộ phim.