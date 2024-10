Phim có Thuận Nguyễn đứng trước nguy cơ lỗ nặng, đạo diễn nói gì?

Phim của Thuận Nguyễn chủ yếu ghi hình ở Mỹ nên nhiều người cho rằng chi phí sản xuất không hề nhỏ Ảnh: Fanpage

Theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam, doanh thu phim điện ảnh Domino: Lối thoát cuối cùng tính đến hiện tại chỉ khoảng 572 triệu đồng, sau hơn một tuần ra rạp. Cụ thể, doanh thu cuối tuần của phim do Thuận Nguyễn đóng chính là 46 triệu đồng, còn thấp hơn doanh thu cuối tuần của Cám đã ra rạp cách đây khá lâu (104 triệu đồng). Trong khi đó, thị trường điện ảnh hiện tại là cuộc chiến giữa phim Cô dâu hào môn (Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn) và Quỷ ăn tạng 2.

Dù không công bố chi phí sản xuất song nhiều người cho rằng với doanh thu như hiện tại, Domino: Lối thoát cuối cùng đứng trước nguy cơ lỗ nặng sau thời gian ra rạp, giống với trường hợp của Đóa hoa mong manh do Mai Thu Huyền làm đạo diễn. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng khâu quảng bá của phim là một phần hạn chế, khiến tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương không thể tiếp cận với đông đảo khán giả.

Bàn về câu chuyện doanh thu của Domino - Lối thoát cuối cùng, đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương cho biết cạnh tranh về số luôn là chủ đề được mọi người quan tâm và động lực cho người làm phim. “Nói thật lòng là số không được như mong muốn thì tôi cũng suy nghĩ và có 1 chút tự đánh giá bản thân mình, vì phim chưa đến với các bạn khán giả nhiều và thương ê kíp, thương diễn viên vì những đóng góp cho tác phẩm”, anh bày tỏ.

Dàn diễn viên Domino: Lối thoát cuối cùng trong sự kiện ra mắt phim Ảnh: ĐPCC

Theo đạo diễn, doanh thu của một bộ phim có nhiều ảnh hưởng và tác động bởi nhiều yếu tố khách quan và “điều này tôi hiểu nên không bàn sâu vào”. “Còn thời điểm thực hiện dự án thì cả tôi và ê kíp đều cố gắng hết sức hoàn thành tác phẩm tốt nhất trước đã. Với một đạo diễn mới cùng đứa con đầu lòng, đôi khi sẽ bị tác động về sáng tạo nên tôi chọn tập trung cho tác phẩm trước, hơn là việc nghĩ về doanh thu. Thời điểm nào tập trung công việc đó”, anh chia sẻ thêm.

Khi được hỏi về hướng đi mới cho tác phẩm khi doanh thu tại rạp không được như kỳ vọng, đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương thẳng thắn: “Tôi vẫn mong phim sẽ được khán giả quan tâm và biết đến nhiều hơn. Cũng như với hoạt động phát hành đa dạng hiện nay, nhóm phát hành đã có những kế hoạch tiếp theo cho tác phẩm. Tôi tin tưởng vào thời đại 4.0 và công nghệ truyền thông mới sẽ cho phép nhà làm phim có nhiều cơ hội hơn”.

Domino: Lối thoát cuối cùng là tác phẩm điện ảnh do Nguyễn Phúc Huy Cương làm đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý hành động. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên như Thuận Nguyễn, Quốc Cường, Huỳnh Anh Tuấn… kể về nhân vật An là một chàng trai sinh ra ở Mỹ song sau đó lại theo mẹ về Việt Nam sinh sống. Đến khi trưởng thành, anh quyết định quay lại Mỹ tìm cha nhưng lại bị cuốn vào thế giới ngầm. Từ đây, An có những chuyển biến trong tính cách khi thoát khỏi hình ảnh một chàng trai hiền lành để “chiến đấu" với những băng đảng.