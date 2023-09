Phim ‘Cuộc chiến không giới tuyến’ tập 2: Vì sao y tá Phương ‘phớt lờ’ đồn trưởng?

Phim Cuộc chiến không giới tuyến tập 1 phát sóng tối qua cũng là bộ phim thuộc thể loại phá án do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng "cầm trịch". Mở đầu bộ phim là "cuộc chiến" của lính trinh sát thuộc đồn biên phòng sát biên giới. Họ có nhiệm vụ bảo vệ vùng biên và ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển ma túy ở khu vực này. Trung tá Đinh Trung (Việt Anh), người mới về nhận vị trí đồn trưởng là một chiến sĩ trẻ nhưng khá nghiêm khắc và làm việc rất nguyên tắc. Những chỉ đạo của Trung có vẻ hơi bất đồng quan điểm với đồn phó là trung tá Minh Quang (NSƯT Hoàng Hải). Vì thế, trong việc kiểm tra xe hàng chở nông sản do cấp dưới phụ trách, mặc dù chủ xe khẳng định là không có gì khuất tất trong chuyến hàng này và một số bà con dân bản can ngăn nhưng Trung vẫn nhất quyết cho cấp dưới đổ hết hàng ra để kiểm tra.

Dân bản cho rằng đồn trưởng nên về dạy lại lính... Chụp màn hình

Trong tập này còn có những tình tiết là một cấp dưới tên Hưng (Tô Dũng) đưa đồn trưởng đi thực tế trong bản. Hưng cho biết ở khu vực này, nhiều hộ gia đình có người nghiện khiến Trung trăn trở. Hưng đưa Trung đến cơ ngơi của một "ông trùm" chuyên thu mua nông sản và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Ông này có mấy cô con gái và con rể. Trong đó có Đoàn (Hà Việt Dũng) đang trong tầm ngắm của các lính trinh sát. Theo trung tá Quang điều tra, Đoàn là kẻ hay tỏ ra là dân có tiền, phách lối…

"Ông trùm" giàu có trong bản đang tiếp chuyện đồn trưởng Trung Chụp màn hình

Phim Cuộc chiến không giới tuyến tập 2 tối nay 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những diễn biến khá hấp dẫn khi đồn trưởng Trung đến nhà "ông trùm" thu mua nông sản để nhờ chiếu cố. Ông này tỏ ra vui vẻ vừa mời rượu vừa gợi ý đồn trưởng hát karaoke. Đúng lúc này, một người con của "ông trùm" vào mở nhạc đùng đùng rồi nhảy nhót, không thèm để ý bố mình đang tiếp khách.

Một cảnh trong tập phim này cũng gây chú ý là một người đàn bà trong bản đã "mắng vốn" đồn trưởng Trung rằng anh nên về dạy lại lính vì có người đã đến nhà bà ta ăn cắp vặt.

Phương bóng gió rằng đồn trưởng mới nhận chức không biết có trụ lại lâu với dân bản không hay sẽ bỏ chạy... Chụp màn hình

Phim Cuộc chiến không giới tuyến tập 2 còn có diễn biến Phương (Thu Quỳnh) có vẻ là y tá ở dưới xuôi lên khám bệnh cho người trên bản. Phương thấy vợ chồng một người dân tộc đang cãi nhau nên can ngăn người chồng đừng uống rượu nhiều nữa. Lúc này đồn trưởng Trung và cấp dưới là Hưng cũng có mặt. Phương chào hỏi Hưng nhưng phớt lờ Trung dù biết rõ anh là đồn trưởng mới nhận nhiệm vụ. Phương đã bóng gió rằng không biết đồn trưởng mới có trụ lại lâu dài ở bản này không hay sẽ "bỏ chạy"?

Phim Cuộc chiến không giới tuyến tập 2: Vì sao Phương lại bóng gió với đồn trưởng Trung như vậy?