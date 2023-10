Phim ‘Cuộc chiến không giới tuyến’ tập 23: Đồn trưởng thăm tù nhân ma túy

Phim Cuộc chiến không giới tuyến tập 22 có những tình tiết cảm động về sự hi sinh của Sùng, một lính biên phòng cũng là bố của bé Vải trong cuộc truy kích kẻ buôn bán ma túy. Sau khi bắt giữ được kẻ này thì bị một người nước ngoài bắn. Vì bảo vệ đối tượng mà bố của Vải đã hi sinh. Đối tượng bị bắt chính là bố của bé Măng. Nên Măng luôn mặc cảm vì nghĩ rằng bố của Vải đã bị bố mình giết chết. Nhưng đồn phó Quang và cả đồn trưởng đã an ủi, giải thích cho hai đứa trẻ rằng không phải bố của Măng là người trực tiếp gây ra cái chết cho bố của Vải. Nên sau đó Vải được các chú trong đồn biên phòng đưa đến viếng mộ của bố.

Đồn trưởng thăm tù nhân ma túy cũng là bố của bé Măng Chụp màn hình

Trong tập phim tối qua còn có cảnh đồn trưởng gọi A Rể lên để thẩm vấn vì hành vi kích động trẻ em. Trung cho rằng nếu A Rể không khai ra ai là người đứng sau thì rất có thể hắn sẽ bị xử lý hình sự.

Phim Cuộc chiến không giới tuyến tập 22 còn có tình tiết Đoàn đến nhà của Chà để siết nhà vì bố của Chà đã thế chấp căn nhà vay mượn tiền của Thào A Hề. Phương và Chà đã rất hốt hoảng. Sau đó Phương đến nhà tìm ông Hề để hỏi rõ thì gặp Cương. Phương đã bóng gió với Cương về chuyện này và mong con trai ông Hề hãy làm người tử tế…

Bé Vải được đồn phó động viên Chụp màn hình

Phim Cuộc chiến không giới tuyến tập 23 tối nay 13.10 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những diễn biến cho thấy để giải quyết những hiểu lầm của hai bé gái, các lãnh đạo của đồn biên phòng đã tổ chức thăm viếng những người đã ngã xuống ở Mường Luông, trong đó có bố của bé Vải. Đồn phó đã động viên Vải phải tự hào về bố của mình và bố của Măng không phải là người giết bố của Vải như A Rể đã kích động…

Một cảnh khác trong tập phim tối nay cho thấy đồn trưởng đã lên trại giam thăm bố của bé Măng. Anh đưa thư bé Măng viết cho bố. Người bố đã rơi nước mắt…

Phim Cuộc chiến không giới tuyến tập 23: Quang và Trung đã tìm được tiếng nói chung?