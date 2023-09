Phim 'Cuộc chiến không giới tuyến' tập 9: A Rể sẽ bắt cóc Trà cho Cương?

Phim Cuộc chiến không giới tuyến tập 8 tối qua có những tình tiết hấp dẫn hơn khi Phương đến nhà ngủ lại để chăm sóc A Vừ nên Trung cũng đến cắm chốt ở đây nhằm đảm bảo an toàn. Nhưng trong một diễn biến khác thì A Rể bị ai đó quăng cho chai rượu kèm tờ giấy và 500.000 đồng thông báo Phương đang ngủ với đồn trưởng nên A Rể đến xử cô ta đi. A Rể nghiện rượu nhưng cũng mê Phương nên cầm dao lẻn sang nhà A Vừ thì thấy Phương đang ngủ say. A Rể không dám làm gì đành cất dao đi. Nhưng đồn trưởng Trung đã canh me từ bên ngoài nên ngay lập tức lao vào khóa tay A Rể. Hắn bị dọa giải về đồn và ăn cơm tù nên khai rõ sự thật và đồn trưởng cho hắn về.

A Rể gợi ý sẽ bắt cóc Trà giúp Cương... Chụp màn hình

Ở một diễn biến trước đó thì Phương nói chuyện với Trung về biệt danh "con ma sát chồng" mà dân bản đã gắn cho cô bởi hai người chồng của Phương đều chết trong ngày cưới. Trung cười cho rằng anh không tin chuyện ma quỷ, mà nếu có thì cũng không đáng sợ bằng con người.

Phim Cuộc chiến không giới tuyến tập 8 còn có những tình tiết liên quan đến việc Đoàn muốn vận chuyển hàng qua biên giới nên đến gặp một người đàn ông là thợ săn. Có vẻ là mối quen, nhưng lão này cho rằng từ khi đồn trưởng mới về việc canh phòng nghiêm ngặt hơn nên giờ muốn vận chuyển phải thí mạng. Ở một diễn biến khác thì trung tá Trung vẫn cho tiến hành ráo riết để chặn bắt những chuyến vận chuyển hàng cấm. Và một chiếc xe tải chở ngô đã được chặn lại, trong đó có một bao hàng chứa gói đồ là hàng cấm.

Trà bị đồn trưởng quát mắng... Chụp màn hình

Phim Cuộc chiến không giới tuyến tập 9 tối nay 21.9 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những nội dung cho thấy giữa Quang và Trung tiếp tục không tìm được tiếng nói chung trong xử lý công việc. Đồn phó cho rằng đồn trưởng chỉ muốn lập công nên mới ráo riết truy lùng đường dây vận chuyển ma túy ở bản A Xá trong khi còn rất nhiều việc để làm.

Một cảnh trong tập phim này cho thấy con trai của Thào A Hề vẫn tiếp tục rình mò, lén chụp ảnh Trà. A Rể nhìn thấy nên gợi ý với Cương rằng nếu cho hắn tiền mua rượu thì hắn sẽ bắt cóc Trà giúp Cương.

Quang cho rằng Trung muốn lập công... Chụp màn hình

Phim Cuộc chiến không giới tuyến tập 9 còn có cảnh Trà bị đồn trưởng quát mắng vì tự ý làm việc gì đấy. Thấy Trà khóc nên Phương bức xúc. Vì đảm bảo an toàn cho Trà nên Trung đã đưa cô bé về đồn biên phòng tạm ở đấy để tiếp tục chuyên tâm học hành, tránh việc bị Cương quấy rầy.

Phim Cuộc chiến không giới tuyến tập 9: Trà tiếp tục bị bắt cóc?