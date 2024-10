Phim ‘Độc đạo’ tập 15: ‘Trùm cuối’ là Hưng ‘khẹc’?

Phim Độc đạo tập 14 tiếp tục những nội dung hấp dẫn khi ông Cừ qua mặt đám người của Quân "già", giúp anh em Hồng - Khương ra khỏi bản Mây bằng đường rừng. Trước khi tạm biệt, ông Cừ dặn Hồng nếu rơi vào tay Quân thì cứ đem thông tin về Hưng "khẹc" ra sẽ có đường sống.

Long yêu cầu Hồng về trụ sở phục vụ công tác điều tra liên quan đến sự biến mất của Dương "cơ bắp" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tập này có nhiều diễn biến đáng chú ý về Dũng "kính". Có vẻ dù làm việc dưới trướng Quân "già" nhưng Dũng bằng mặt chứ không bằng lòng. Biết rõ điểm yếu của Quân là Hưng "khẹc", Dũng tiếp tục vỗ về để Tuyết làm việc cho mình.

Theo kế hoạch của Dũng, Tuyết tung tin có một đám người đến sòng bạc của Tuyết gần đây chính là người của Hưng "khẹc" nhưng thực ra là người của Dũng giả dạng. Một cảnh trong tập này cho thấy Quân đang được một cô gái mát xa trong phòng thì đột nhiên cô này có ý định giết Quân. Ông trùm đã biết trước nên thủ thế khiến sát thủ này thất bại và tự tử luôn. Điều này càng khiến Quân hoang mang vì nghĩ Hưng chính là kẻ đứng sau sai sát thủ.

Dũng "kính" khống chế bà Mộc để yêu cầu Hồng và Khương trở lại bản Mây ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phim Độc đạo tập 14 còn có những nội dung cho thấy phó trưởng công an huyện Vân Phù bí mật rời khỏi đơn vị đang tác chiến sau khi nhận cuộc gọi của K3. Long đã kịp thời cùng K3 đến khu vực nơi Dương rơi xuống và đưa hắn vào bệnh viện, sau đó báo với cấp trên. Hiện Dương "cơ bắp" hôn mê sâu và được một nhóm trinh sát bí mật của công an tỉnh bảo vệ. Trong khi đó tại trụ sở công an huyện, cấp trên của Long là Phùng cùng với Quốc đang phân tích và đặt nghi vấn về sự biến mất bí mật của Long.

Phim Độc đạo tập 15 tối nay 2.10 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những nội dung gay cấn. Sau khi chôn cất cho Lê Toàn, Hồng bị Long đến tận nơi yêu cầu về trụ sở để phục vụ điều tra do liên quan đến việc Dương "cơ bắp" biến mất.

Hưng "khẹc' là mối đe dọa với Quân "già" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở tập phim tối nay còn có những diễn biến hấp dẫn khi Dũng "kính" theo lệnh Quân "già" đã khống chế bà Mộc và Trình "giáo sư" - quân sư thân tín của Lê Toàn để yêu cầu anh em Hồng - Khương trở lại bản Mây để gặp Quân "già". Trước đó, Quân còn dằn mặt cả ông Cừ vì cho rằng ông đã giúp Hồng - Khương chạy trốn khỏi bản Mây. Ông Cừ nhắc nhở Quân rằng Lê Toàn đã chết nhưng Hồng là người được việc. Có lẽ vì vậy mà Quân "già" muốn Hồng lên bản Mây gặp hắn.

Phim Độc đạo tập 15 còn hé lộ sự xuất hiện của Hưng "khẹc" sắp tới sẽ là mối đe dọa lớn với Quân "già". Hưng tuyên bố sẽ lấy lại tất cả những gì mà Quân đã cướp của hắn và địa bàn bản Mây là nơi rất tiềm năng.

Phim Độc đạo tập 15: "Trùm cuối" là Hưng "khẹc"?