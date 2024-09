Phim ‘Độc đạo’ tập 2: Hồng đối đầu tên trùm ra sao?

Phim Độc đạo tập 1 vừa lên sóng tối qua có những nội dung hấp dẫn. Những diễn biến ở tập này cho thấy Hồng được ông Lê Toàn giao quản lý công việc làm ăn liên quan đến hãng xe vận tải của gia đình. Hành khách than phiền với ông Toàn dạo này vài tuyến bị tăng giá. Và ông Toàn không hài lòng trước quyết định đó của Hồng. Nhưng Hồng lý giải thu không đủ chi và làm như vậy để tăng lương cho anh em lái xe và phụ xe.

Hồng tự tin đối đầu Dương trong khi ông Lê Toàn nhắc nhở con trai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở vài diễn biến khác thì ở bản Mộc, trưởng công an Phùng (Bảo Anh) đang chỉ đạo truy bắt bọn buôn bán vận chuyển ma túy nhưng một đối tượng có vũ khí đã trốn thoát. Cùng lúc này Hồng đang lái xe đưa một nhóm học sinh và cô giáo đi tìm hiểu văn hóa bản địa. Nhưng một học sinh bị lạc nên Hồng bảo cô giáo và nhóm học sinh chờ để anh đi tìm. Khi trở lại thì trên xe, một gã đàn ông cầm súng uy hiếp cô giáo và nhóm học sinh, buộc Hồng lên xe. Nhưng Hồng ra điều kiện phải thả cô giáo và học sinh xuống hết thì anh mới chở hắn đi. Sau đó Hồng lái xe đưa hắn đi theo yêu cầu.

Phim Độc đạo tập 1 tiếp tục những nội dung cho thấy Phùng liên lạc với ông Lê Toàn để báo tin Hồng đang bị bắt làm con tin. Ông Lê Toàn vốn là đại gia phố núi và từng là ông trùm trong tay anh chị đã gác kiếm nên ông đề nghị được phối hợp để giải vây cho con trai mình. Hồng là con nuôi của ông Toàn nhưng được ông rất tin tưởng. Sau đó ông đến gặp Phùng để bàn bạc. Trong khi đó Khương (Duy Hưng) là con trai ruột của ông Lê Toàn lại là tay ăn chơi với tính tình gàn dở. Khương nghe tin Hồng gặp chuyện vội quá mặc nguyên cái áo khoác ngủ phi xe máy chạy đuổi theo xe của Hồng nhưng giữa đường xe hết xăng. Tình huống này tạo sự hài hước và vui nhộn cho phim.

Khương gây sự với tên trùm Dương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong vài nội dung khác sau đó nhờ sự lanh trí của Hồng phối hợp với ông Lê Toàn và công an mà cuối cùng đối tượng bị bắn hạ. Sau đấy tại trụ sở công an, Phùng đã bày tỏ sự ngạc nhiên về sự chuyên nghiệp, thông minh và bản lĩnh của Hồng. Còn Khương thì đến đón anh trai tại trụ sở công an với bộ đồ ngủ và la lối om sòm khiến Hồng phải ra mặt kéo Khương về. Tại cuộc họp giữa các sếp trong ban chuyên án, một lãnh đạo đã đưa ra nghi vấn về nội gián trong nội bộ.

Phim Độc đạo tập 2 lên sóng tối nay 3.9 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những diễn biến gay cấn khi có sự xuất hiện của một nhóm anh chị tại bản Mộc. Đàn em của tên này đang đánh nhau với Khương. Nhưng khi biết Khương là con trai của Lê Toàn thì Dương (Hồ Phong) ra lệnh dừng nhưng Khương tỏ ra khó chịu khi Dương gọi thẳng tên Lê Toàn và nói rõ mình là em của Lê Toàn.

Long được giao nhiệm vụ giám sát Phùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một cảnh khác trong tập phim tối nay cũng rất hấp dẫn là một lãnh đạo trong ban chuyên án đã gọi riêng Long (Hà Việt Dũng) để yêu cầu Long ngấm ngầm giám sát Phùng. Theo vị này Phùng đang bị tình nghi "chống lưng" cho bọn buôn ma túy vì với vị trí trưởng công an và chỉ đạo trực tiếp vây bắt, phá án thì không ai thuận lợi hơn Phùng. Long không tin cậu bạn thân của mình lại làm chuyện này.

Phim Độc đạo tập 2 còn có cảnh ông Lê Toàn và Hồng đang đánh cờ với nhau cũng như bàn kế hoạch về chuyện đối phó với nhóm của Dương. Hồng có vẻ rất tự tin để dằn mặt bọn chúng nhưng ông Lê Toàn nhắc nhở con trai vì Dương là kẻ không dễ đối phó.

Phim Độc đạo tập 2: Hồng đối đầu tên trùm ra sao?