Phim 'Độc đạo' tập 20: Hồng đứng về phía Hưng 'khẹc'?

Phim Độc đạo tập 19 có những nội dung cho thấy Hồng lên kế hoạch cụ thể để diệt Hưng "khẹc" với sự hỗ trợ của nhiều đàn em dưới trướng Dũng "kính". Khi biết Hưng có cuộc gặp với đối tác ở nhà hàng Tam Hoa, Hồng đã tìm cách tiếp cận bằng đoàn múa lân vì đúng thời điểm trung thu. Nhưng đối tác của Hưng cũng đã bị công an bí mật khống chế để dụ Hưng vào tròng trong buổi thương lượng đơn hàng ma túy lớn. Trong khi đó Long với sự cung cấp thông tin từ K3 là Nghĩa đang đi theo Hồng với vai trò giám sát cho Dũng "kính" cũng đã đến nhà hàng Tam Hoa. Có nghĩa là có đến ba nhóm: công an ở vòng ngoài, nhóm của Hồng và Long hoạt động một mình. Nhưng có vẻ Hồng đã không thực hiện đúng kế hoạch bày ra nên sau khi phóng ống khói, Hưng đã rút lui an toàn. Còn Khương vốn dị ứng khói nên bị ngạt khi tham gia kế hoạch khiến Hồng phải dìu em trai rút lui.

Hồng muốn Khương đặt vấn đề với Hưng "khẹc" để giúp đỡ anh em họ thoát khỏi Quân "già" trong phim Độc đạo tập tối nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi thực hiện kế hoạch thất bại, Lợi nghi ngờ Hồng đã giúp Hưng "khẹc" thoát thân nên mới phóng ống khói dù Hồng đã giải thích là để đảm bảo cho anh em rút lui an toàn. Nhưng Lợi không có bằng chứng tố cáo Hồng. Sau đấy Dũng "kính" tuyên bố cho Hồng cơ hội cuối cùng để anh đột nhập vào biệt thự của Hưng.

Quân "già" đang rơi vào bẫy của Hồng trong phim Độc đạo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phim Độc đạo tập 20 tối nay 15.10 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những nội dung gay cấn hơn khi Hồng bàn với Khương để em trai đặt vấn đề với Hưng "khẹc" khi được Tân mời đến nhà để gặp bố anh ta. Vì Khương là con ruột của Lê Toàn nên Hưng sẽ nể nang. Hồng muốn Hưng "khẹc" giúp hai anh em thoát khỏi Quân "già", cứu bà Mộc. Trong khi đó Quân cứ đinh ninh rằng lần này Hồng lên kế hoạch vào nhà Hưng là để giết hắn. Nếu thất bại lần nữa, Hồng phải bị xử.

Diễm tuyên bố cô biết thứ Hồng cần ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một cảnh trong phim Độc đạo tối nay cho thấy Diễm lại chủ động đến phòng khách sạn tìm Hồng và nói thẳng: "Không cần gái cũng chẳng thèm tiền nhưng tôi biết thứ anh cần đấy".

Phim Độc đạo tập 20: Hồng về phe Hưng "khẹc", Quân "già" bị diệt?