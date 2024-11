Phim ‘Độc đạo’ tập 29: Dũng ‘kính’ trả giá, Hồng thế chỗ?

Phim Độc đạo tập 28 có những nội dung cho thấy cuối cùng kết quả ADN cũng chứng minh được cu Bo là con của Quân theo kế hoạch của Hồng. Dù Quân đã giao cho Tiến đi xét nghiệm và giám sát. Hồng cũng bị chỉ định đi theo nhưng kết quả đã bị tráo. Rất có thể chuyện này công an đã can thiệp để hỗ trợ Hồng và đảm bảo sự an toàn cho mẹ con Diễm.

Dũng bị xử trong tập tối nay của phim Độc đạo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong vài diễn biến khác của Độc đạo có cảnh Diễm hứa với Hồng sẽ cho Tuyết biết con người thật của Dũng "kính" để Tuyết không làm gì hại Khương nữa cũng như tránh xa Khương ra. Và Long, Phùng cũng nhận ra Tiến chính là đồng môn, từng là đồng đội, và bây giờ là sát thủ giỏi nhất bên cạnh Quân "già".

Phim Độc đạo tập 29 tối nay 5.11 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những nội dung cho thấy sau khi biết cu Bo là con của mình, Quân có vẻ vui và trừng phạt Dũng "kính" vì Quân cho rằng Dũng đã phạm nhiều sai lầm. Quân giao cho Hồng xử lý Dũng. Hồng muốn Dũng trả lại một ngón tay cho Trình "giáo sư".

Diễm lo lắng cho Hồng ở tập tối nay của phim Độc đạo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở một diễn biến khác của phim Độc đạo, Diễm rất lo lắng cho an toàn của Hồng. Nhưng Hồng cho rằng hiện tại Diễm là người có thể bảo vệ được anh sau khi có con với Quân "già".

Một cảnh cũng rất hấp dẫn trong phim Độc đạo tập tối nay là Hồng gọi điện cho Tuyết yêu cầu cô tránh xa Khương nhưng Tuyết không chịu vì cần giúp Dũng "kính". Hồng đã gửi cho Tuyết ảnh Dũng đang đứng thân mật bên một người nam khiến Tuyết sốc…

Tuyết sốc khi biết rõ về Dũng trong phim Độc đạo tập 29 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phim Độc đạo tập 29: Dũng "kính" trả giá ra sao, Tuyết "quay xe" thế nào?