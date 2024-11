Phim ‘Độc đạo’ tập 31: Quân ‘già’ ra ‘tối hậu thư’ cho Hồng

Tập 30 của phim Độc đạo có nhiều nội dung gay cấn hơn. Sau khi cài người vào để lấy hết số hàng của Quân "già", Dũng "kính" đã chính thức "quay xe" vì căm hận ông trùm đã tin dùng Hồng mà yêu cầu Dũng tự chặt đứt ngón tay. Tất nhiên với hành động phá đám chuyến vận chuyển hàng quan trọng của Quân, Dũng phải bị trừng phạt.

Một đám đàn em do Tiến "tỉa" điều tới nhà riêng của Dũng với mục đích bắt người tình đồng giới của Dũng nhưng lại lỡ tay làm Đăng mất mạng. Sau khi trở về, chứng kiến người tình nằm chết trên giường, Dũng gần như hóa điên, cầm súng đi tìm Quân "già". Và tất nhiên sau đấy bị Quân cho người bắt nhốt.

Tuyết cũng bị bắt đem đến chỗ với Dũng. Trước mặt Tiến "tỉa", Tuyết khai đã làm theo yêu cầu của Hồng là cố tình bắn tin mật khẩu từ Khương cho Dũng biết để hắn cài người lấy hết hàng của Quân. Nghĩa là Hồng đã tính toán kế hoạch để Dũng rơi vào bẫy dù bản thân Hồng cũng không thoát được việc bị đánh bầm dập.

Hồng bị Quân "già" dọa lấy mạng cả nhà trong phim Độc đạo tập 31 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong vài diễn biến khác thì sau khi để chuyến hàng xảy ra sự cố, Hồng đã bị lão Cừ sai đàn em đánh đến nhập viện với lý do Quân đã giao Hồng cho lão và chuyện vận chuyển hàng cũng do lão quản lý. Hồng không hoàn thành nhiệm vụ phải bị xử. Trước đó Hồng biết mình sắp gặp nguy nên đã dặn Lý "toét" đưa Hồng đến bệnh viện. May là Hồng chưa mất mạng. Nằm trong bệnh viện, nửa đêm Diễm đến thăm Hồng.

Tiến "tỉa" bị thương nặng ở tập 31 của phim Độc đạo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phim Độc đạo tập 31 sẽ lên sóng tối 11.11 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 với những diễn biến mới khi Hồng đưa Tiến "tỉa" đi cấp cứu. Có vẻ như Tiến bị thương rất nặng. Còn Tuyết thì đang trên một chuyến xe khách đi đâu đó thì bị Khương chặn đường bắt xuống xe.

Tuyết bị Khương chặn đường ở phim Độc đạo tập 31 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một tình tiết gay cấn trong tập phim này của Độc đạo là Quân "già" gọi cho Hồng và ra "tối hậu thư": "Đúng ba ngày, nếu không thì hủy kèo. Tao mất hàng còn cả nhà mày mất mạng". Sau đó Quân nghi ngờ nói với lão Cừ rằng Hồng hình như đang được một người nào đó hỗ trợ…

Phim Độc đạo tập 31: Hồng có thực hiện theo yêu cầu của Quân "già"?