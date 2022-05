Phim 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' sẽ có những nhân vật ấn tượng xuất hiện

Phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness (tựa Việt: Phù thủy tối thượng trong Đa vũ trụ hỗn loạn) do Sam Raimi chỉ đạo, Michael Waldron viết kịch bản chỉ còn vài ngày nữa là "khai hỏa" tại các rạp. Phim tập trung kể câu chuyện phù thủy Stephen Strange (Benedict Cumberbatch đóng) nhờ sự giúp đỡ của Scarlet Witch (Elizabeth Olsen hóa thân) để ngăn chặn các hiểm họa từ đa vũ trụ.

Nếu các thông tin mà báo chí phương Tây đăng tải trước đây xác nhận có hàng loạt phiên bản Stephen Strange cũng như Scarlet Witch xuất hiện trong phim cùng với phiên bản các nhân vật khác thì gần đây, thông qua các clip mới được đăng tải, ê-kíp làm phim ngầm xác nhận sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới khác trong dự án.

Một trong những nhân vật sẽ xuất hiện trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness đó là tổ chức bí mật The Illuminati. Tổ chức này xuất hiện trong Marvel Comics từ năm 2005 và đây là lần đầu tiên được giới thiệu trên màn ảnh rộng.

Trong một cảnh, Stephen Strange được giải đến trước một tổ chức. Sau đó là hình ảnh một nhân vật ngồi trên chiếc ghế màu vàng và được cho là Giáo sư Charles Xavier (do Patrick Stewart đóng) xuất hiện, nói với Stephen Strange: "Để xem có bao nhiêu phiên bản Doctor Strange xuất hiện". Giáo sư Charles Xavier cũng là một thành viên của tổ chức The Illuminati, nơi quy tụ nhiều siêu anh hùng cộm cán.





Một nhân vật khác cũng thú vị không kém sẽ xuất hiện đó là Captain Carter hay còn gọi là Peggy Carter từ series hoạt hình trực tuyến What If...? Đây sẽ là phiên bản người đóng của nhân vật Captain Carter. Trong phim hoạt hình, ở một chiều vũ trụ khác, Steve Rogers không phải là người trở thành siêu chiến binh mà là Peggy Carter. Trong một cảnh của clip mới được tung ra, Captain Carter đấu với nhân vật Wanda Maximoff do Elizabeth Olsen hóa thân. Trong cảnh hỗn loạn, Captain Carter để lộ ra hình ảnh chiếc khiên giống với chiếc khiên trong bản hoạt hình.

Như đã thông tin trước đó, bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness cũng lần đầu tiên giới thiệu đến khán giả nhân vật siêu anh hùng đồng tính America Chavez do Xochitl Gomez đóng. Cô có năng lực đi xuyên các chiều không gian khác nhau qua các cánh cổng có hình ngôi sao cũng như có khả năng bay lượn để chiến đấu. Phim sẽ ra rạp vào ngày 6.5 tới.