Phim Đức ‘All Quiet on the Western Front’ thắng giải BAFTA 2023

Chiến thắng ở các hạng mục quan trọng tại buổi lễ trao giải BAFTA – Phim hay nhất - của All Quiet on the Western Front được xem như dấu hiệu đoạt giải Oscar vào tháng tới.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1928 của tác giả người Đức Erich Maria Remarque kể về nỗi kinh hoàng của Thế chiến thứ nhất từ góc nhìn của một người lính Đức trẻ tuổi, bộ phim chính kịch của Netflix All Quiet on the Western Front đã dẫn đầu danh sách đề cử với 14 hạng mục, trở thành một trong những bộ phim không nói tiếng Anh được công nhận hay nhất trong lịch sử giải BAFTA.

Nhà sản xuất Malte Grunert (trái) và đạo diễn Edward Berger nhận giải Phim hay nhất Telegraph

All Quiet on the Western Front giành được 7 giải gồm: Phim hay nhất; Kịch bản chuyển thể xuất sắc; Phim không nói tiếng Anh hay nhất; Đạo diễn xuất sắc cho Edward Berger, Nhạc phim hay nhất; Quay phim xuất sắc; Âm thanh hay nhất.

Nhà sản xuất Malte Grunert phát biểu khi nhận giải Phim hay nhất: "Đây là bộ phim nói tiếng Đức và chúng tôi may mắn nhận được rất nhiều đề cử. Chiến thắng ở hạng mục này thật là phi thường. All Quiet on the Western Front kể câu chuyện về một thanh niên bị đầu độc, tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc, tham chiến với suy nghĩ rằng đó là một cuộc phiêu lưu. Nhưng chiến tranh không phải là một cuộc phiêu lưu. Đó là một trong những thông điệp của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Remarque".

Austin Butler đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn Elvis Presley trong phim Elvis. Anh cảm ơn gia đình Presley trong bài phát biểu nhận giải của mình. "Hy vọng tôi đã khiến gia đình tự hào, điều này có nghĩa là cả thế giới công nhận tôi", anh nói.

Cate Blanchett nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn một nhạc trưởng đồng tính của dàn nhạc Berlin, người có sự nghiệp sa sút do bê bối lạm dụng tình dục trong phim Tár. Đây là vai diễn mà cô mô tả là "rất nguy hiểm và có khả năng kết thúc sự nghiệp".

Cate Blanchett nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc Telegraph

Banshees kể về hai người bạn thù địch trên một hòn đảo ngoài khơi Ireland đã đoạt giải Phim Anh xuất sắc cùng hai hạng mục Nam/Nữ diễn viên phụ cho Kerry Condon và Barry Keoghan cũng như kịch bản gốc.

Navalny nói về chính trị gia đối lập người Nga Alexei Navalny đã giành chiến thắng ở hạng mục Phim tài liệu. Các nhà làm phim đã dành tặng giải thưởng này cho gia đình Navalny và nhà báo điều tra người Bulgaria Christo Grozev.

Ban tổ chức giải BAFTA cũng dành thời gian tưởng nhớ đến cố Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào tháng 9.2022. Nữ diễn viên Helen Mirren, người từng giành cả giải BAFTA và Oscar cho vai diễn Elizabeth trong bộ phim The Queen năm 2006, dẫn chương trình Lễ tưởng niệm.