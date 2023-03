Phim ‘Đừng làm mẹ cáu’ tập 25: Vì sao Quân sợ Hạnh từ chối?

Phim Đừng làm mẹ cáu tập 24 tối qua có những diễn biến thú vị và căng thẳng. Quân sau khi nghe bé Happy nói mẹ Hạnh có thể bị ung thư, đã hốt hoảng đến gặp Hạnh và muốn đưa cô đi kiểm tra. Quân đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho Hạnh. Kết quả kiểm tra lại khiến Hạnh rơi nước mắt vì mừng. Quân cũng ôm Hạnh trong niềm vui vì cô không bị ung thư. Sau đó, Quân đã mượn rượu tỏ tình với Hạnh. Anh chỉ cần mình là "thứ ba" quan trọng của Hạnh. Bởi theo thứ tự ưu tiên mà Quân hiểu thì ngoài bé Happy là quan trọng nhất, thứ hai sẽ là tiền… Hạnh vẫn chưa đón nhận tình cảm của Quân dù trong lòng cô gần như khẳng định chắc chắn rằng đã dành tình cảm cho Quân. Có lẽ Hạnh ngại gia cảnh của mình không xứng với Quân.

Quân tiếp tục thể hiện sự quan tâm nhưng vẫn sợ Hạnh từ chối... Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác cho thấy Thêu cũng tìm được cô gái phù hợp là May (Thanh Hương). May có vẻ như một "chị đại" nên ngay từ lúc đầu tình cờ gặp, Thêu đã rất vừa ý. May cũng kết Thêu vì tính cách dễ thường, hiền lành của anh. Thêu đã xin phép bà Kim đưa May đi chơi. Và bà Kim có vẻ cũng vừa ý với bạn gái của Thêu.

Phim Đừng làm mẹ cáu tập 24 còn có những diễn biến cho thấy sau khi xác định được rằng người mà Vy đang yêu lại chính là mình, Khôi cảm thấy rất vui và bắt đầu đến căn hộ của Vy nhiều hơn dù lý do là thăm Voi.

Khôi nói lời yêu Vy ở Đừng làm mẹ cáu tập cuối Chụp màn hình

Phim Đừng làm mẹ cáu tập 25 tối nay 3.3 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 cũng là tập cuối hé lộ một kết thúc mà ai cũng có đôi có cặp. Khôi chính thức nói lời yêu Vy và anh mong muốn cả hai bớt cái tôi lại, vì đối phương nhiều hơn. Voi vui vì thấy bố mẹ sắp về lại bên nhau.

Một cảnh trong tập này cũng rất thú vị là Thêu tình cảm đút từng muỗng xôi cho May. Họ tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên nhau rất đời thường.

Thêu cũng có đôi có cặp Chụp màn hình

Phim Đừng làm mẹ cáu tập 25 còn hé lộ một tình tiết mà nhiều khán giả rất mong đợi. Chính là cảnh Quân ấm áp choàng khăn cho Hạnh và nói rõ tình cảm của mình một lần nữa. Anh vẫn sợ Hạnh từ chối nên yêu cầu cô đừng nói gì cả. Anh cứ mặc nhiên xem sự im lặng của Hạnh là đồng ý.

Phim Đừng làm mẹ cáu tập 25: Vì sao Quân vẫn sợ Hạnh từ chối tình cảm?