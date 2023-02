Phim ‘Đừng nói khi yêu’ tập 11: Trang lộ rõ bản chất, Tú bị Linh tát

Phim Đừng nói khi yêu tập 10 tối qua có những tình tiết căng thẳng khi Tú quyết định dừng lại mối quan hệ với Trang nhưng Trang thì không cam tâm. Thêm cô bạn thân là Linh quyết đòi lại công bằng cho Trang nên đã thuê người theo dõi, chụp hình Tú và Ly. Cả hai suốt ngày dính nhau như sam và bức ảnh Tú nằm trên giường trong khách sạn và bên cạnh là Ly đã được hai tên thám tử gửi cho Linh. Linh lập tức đưa cho Trang xem và chủ động gửi cho bố mẹ Tú. Trang tỏ vẻ tin tưởng Tú và muốn Linh xóa tấm hình đi nhưng thật ra trong lòng Trang luôn đố kỵ với Ly và cũng muốn bố mẹ Tú biết chuyện. Sau khi xem tấm hình, bố mẹ Tú rất tức giận gọi Tú và Ly đến hỏi chuyện. Cả hai cho rằng đã có sự hiểu lầm vì lúc đó Tú say nên Ly đến khách sạn đưa Tú về nhưng không biết ai đó đã cố ý chụp tấm hình… Nhưng bố mẹ Tú yêu cầu con trai giãn mối quan hệ với Ly ra để tránh điều tiếng. Ly nghe xong rất buồn và bắt đầu chủ động giữ khoảng cách với Tú.

Trong một vài diễn biến khác, Ly và Linh đụng mặt tại nhà hàng của Leo Nguyễn. Cả hai cãi nhau căng thẳng và còn xông vào đánh nhau. Linh dùng những lời lẽ xúc phạm Ly. Kết quả, Leo Nguyễn bắt cả hai đền 100 triệu đồng vì những thiệt hại gây ra cho nhà hàng. Ly sẽ bị trừ lương khi đến nhà hàng làm bánh còn Linh phải đến làm việc không công để trừ nợ.

Phim Đừng nói khi yêu tập 11 tối nay 21.2 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tình tiết bất ngờ cho thấy rõ bản chất "ném đá giấu tay" của Trang. Hai tên đi theo chụp hình Ly và Tú chính là do Trang thuê và giờ đến đòi tiền cô: "Hôm trước đã chốt với nhau rồi đấy, có bằng chứng thì thêm tiền. Cô em định bùng bọn này hay như thế nào… Báo công an à, sợ ấy nhỉ, ngu, nghĩ kỹ chưa. Báo công an thì ai là người mất nhiều hơn. Mà chính cô em kêu bọn này dàn dựng cảnh bọn chúng "trai trên gái dưới" với nhau để làm bằng chứng cho cô em đấy".

Ở một cảnh sau đó cho thấy Trang đã rời khỏi thành phố khiến Linh cảm thấy đáng thương cho bạn nên lại tìm đến Tú mắng chửi xối xả còn bắt Tú chịu trách nhiệm. Sau đó Linh thẳng tay cho Tú "ăn tát".

Phim Đừng nói khi yêu tập 11 còn có tình tiết Leo Nguyễn muốn Ly đi dự hội thảo cùng mình và cô đã đồng ý.

