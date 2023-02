Phim ‘Đừng nói khi yêu’ tập 13: Leo Nguyễn và Tú thành ‘tình địch’?

Phim Đừng nói khi yêu tập 12 có những diễn biến xoay quanh chuyện Leo Nguyễn đưa Ly đến tham dự một hội thảo bánh và cô thử tài năng làm bánh để một đầu bếp quốc tến 5 sao tên David cũng do Leo Nguyễn mời tới thẩm định. Tất nhiên có thêm vài đối thủ tham gia cùng Ly. Cuối cùng chiếc bánh do Ly làm ra chỉ nhận được một lời nhận xét: "Được" của David. Còn với chiếc bánh do một cô gái tên San làm thì ông David lại khen dù bánh của Ly làm đẹp và ngon hơn.

Ly không phục nên sau đó cô chạy theo David để hỏi cho rõ. Ông David cho rằng cô không có tình yêu với bánh nên bánh của cô làm ra không hề có cảm xúc trong đó dù nó đẹp và ngon. Thật ra lời nhận xét của David rất đúng bởi Ly đến với công việc này là do mẹ bắt buộc. Nhưng trong lòng cô cảm giác buồn. Leo Nguyễn sau đó đã lái xe đưa cô đến một nơi yên tĩnh, động viên và cũng nói về cảm xúc trong những chiếc bánh khiến Ly có nhiều điều suy ngẫm.

Leo Nguyễn quyết chinh phục trái tim Ly Chụp màn hình

Trong một cảnh khác trước đó thì Tú, Leo Nguyễn gặp nhau và lại đối đầu căng thẳng. Họ nói những lời xỉa xói và đả kích đối phương. Tú cũng đã nghỉ dạy sau khi clip bị Linh tát ở cổng trường được tung lên mạng khiến phụ huynh tẩy chay, học sinh thì không đến lớp do cô dạy. Linh không nhận ra sự vô lý của mình mà càng bênh vực, xót cho Trang càng tỏ ra ghét cay ghét đắng Tú và Ly. Dù Leo Nguyễn đã phân tích cho em gái hiểu nhưng xem ra Linh vẫn chưa chịu hiểu…

Ly có vẻ đã có tình cảm với Leo Nguyễn Chụp màn hình

Phim Đừng nói khi yêu tập 13 tối nay 27.2 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy tình cảm của Leo Nguyễn và Ly đã tiến thêm một bước. Ly có vẻ cảm động khi Leo Nguyễn đỡ cho cô bị một đám người nào đó đánh mà bị thương. Sau đó Leo Nguyễn được Ly chở về bằng xe máy, sau khi băng bó vết thương ở bệnh viện. Tú nhìn thấy cảnh Ly tự tay mở nón bảo hiểm cho Leo và họ nắm tay nhau…

Một cảnh rất thú vị trong Đừng nói khi yêu tập tối nay Chụp màn hình

Một cảnh khác trong tập này cũng rất thú vị là Linh tình cờ nhìn thấy Tú đi với chị Hoài vào bar nên cho rằng Tú đang làm "trai bao". Tú không giải thích chỉ tiến tới ép Linh vào tường và dọa: "Tôi còn thích gặm "cỏ non" như cô đấy".

Phim Đừng nói khi yêu tập 13: Leo Nguyễn và Tú thành "tình địch"?