Phim ‘Đừng nói khi yêu’ tập 23: Bà Phượng khiến mẹ của Quy ‘muối mặt’

Phim Đừng nói khi yêu tập 22 tối qua có những diễn biến căng thẳng khi mẹ của Quy đã hẹn gặp Ly để nói chuyện. Bà Hoa cho rằng Ly nên chủ động chia tay Quy vì cô không xứng với con trai bà. Nếu Ly muốn tiền thì bà sẽ cho chứ bà không chấp nhận Ly là con dâu. Ly rất sốc và xin phép rời khỏi quán cà phê. Ly vẫn đến nhà hàng làm việc nhưng né tránh Quy và tâm trạng rất buồn bã. Quy không hiểu lý do gì nhưng tiết lộ sau đó của Linh là bà Hoa có hỏi cô số điện thoại của Ly nên Quy cũng lờ mờ đoán ra. Sau đó anh nói chuyện thẳng thắn với mẹ và mong bà đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của mình. Còn với Minh Anh, Quy không hề có tình cảm nên mong bà Hoa đừng vun vào. Bà Hoa tức giận nói bà sẽ không can thiệp nữa nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận Ly làm con dâu.

Bà Phượng khiến mẹ của Quy "muối mặt" Chụp màn hình

Trong một diễn biến sau đó, Quy đã nói chuyện rõ ràng để Ly hiểu và muốn hai người vẫn vui vẻ bên nhau là được, người ngoài không ai có thể xen vào. Còn mẹ thì anh sẽ tìm cách giải quyết nhưng có vẻ Ly vẫn buồn và cho rằng bà Hoa không phải người ngoài mà là mẹ của Quy.

Phim Đừng nói khi yêu tập 22 còn có những diễn biến cho thấy Linh và Tú ngày càng thân thiết nhau. Linh thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tú. Biết được chuyện Tú bị bà Hoài chèn ép ở trung tâm thể hình nên Linh tìm cách giúp Tú. Trên đường Tú chở Linh đi thì có một cô bé làm rơi con mèo xuống hố cống. Vậy là Tú dừng xe nhảy xuống hố đưa mèo lên giùm. Linh đã chụp hình, đăng lên Facebook và tất nhiên Tú trở thành "good boy" của nhiều người, nhất là mấy cô gái trẻ. Sau đó Linh cùng vài cô gái đến trung tâm thể hình muốn đăng ký vào lớp tập do Tú làm PT. Tú hơi bất ngờ và không hẳn nhận những việc mà Linh làm cho mình nhưng anh cũng không từ chối.

Cuộc chiến giữa hai bà mẹ Chụp màn hình

Phim Đừng nói khi yêu tập 23 tối nay 21.3 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy Minh Anh tiếp tục giở chiêu trò phá đám tình cảm của Ly và Quy khi cô mượn điện thoại của Linh để xem mấy tấm hình chụp chung gia đình thì phát hiện trong album hình có chụp lại tờ giấy ứng tiền lương một năm của Ly. Minh Anh có vẻ lóe lên trong đầu những mưu mô…

Minh Anh lại tiếp tục giở chiêu trò phá đám tình cảm của Ly và Quy Chụp màn hình

Một tình tiết đáng chú ý sau đó là bà Hoa đã hẹn mẹ Quy ra nói chuyện và "ra giá" rằng bà Phượng cần bao nhiêu tiền thì mẹ Quy sẽ chi, miễn là con gái bà Phượng phải rời xa Quy. Nhưng bà Hoa đã gặp đúng "đối thủ nặng ký" nên đã bị bà Phượng chửi thẳng mặt: "Còn chị cũng là cái loại thần kinh thượng đẳng. Có tí tiền thì tỏ ra sang trọng, định ngồi lên đầu lên cổ thiên hạ à. Chị định dùng tiền để bắt nạt những kẻ mà chị cho là yếu thế hơn chị à. Chị nhầm, gia đình chúng tôi không giàu nhưng chưa bao giờ ngửa tay xin tiền người khác. Chị định dùng tiền để bắt con gái tôi xa con trai chị nhưng chị phải xem con gái tôi có nguyện bước vào cửa nhà chị không đã chứ".

Quy chủ động đến ăn tối với bố mẹ Ly Chụp màn hình

Phim Đừng nói khi yêu tập 23 còn có cảnh Quy đã chủ động đến nhà Ly ăn tối với bố mẹ cô mà không báo trước cho Ly.

Phim Đừng nói khi yêu tập 23: "Cuộc chiến" giữa hai người mẹ sẽ ra sao?