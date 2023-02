Phim ‘Dưới bóng cây hạnh phúc’ tập 15: Tuyết và Danh sẽ ‘đường ai nấy đi’?

Phim Dưới bóng cây hạnh phúc tập 14 có những diễn biến cho thấy sau khi bị Tơ lừa tình lẫn tiền thì Tố chán đời, suốt ngày uống rượu, say xỉn rồi bị một người đàn ông trong quán nhậu mỉa mai nên Tố đánh họ thương tích đầy mặt. Vợ chồng Đạt - Son phải đến công an bảo lãnh. Còn ông Công thì "ăn vạ" vì xót của do đưa 300 triệu đồng tiền dưỡng già cho Tố đưa Tơ. Ông Công không chịu ăn uống, cứ đổ lỗi cho Son vì cho rằng Son tài lanh, tìm hiểu cặn kẽ gia đình Tơ mà hóa ra đó là một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp.

Vợ chồng Son lo lắng vì "tâm bệnh" của ông Công trong Dưới bóng cây hạnh phúc tập tối nay Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác, Tố say tìm đến chùa chỗ ao sen. Nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ở đấy nên Tố tưởng Tơ, xông đến rồi kéo cô này xuống ao. Cô này hốt hoảng kêu cứu tưởng Tố muốn giết mình rồi bỏ chạy. Về đến nhà, cô này thấy sợi dây chuyền trên cổ đã bị mất nên đến chùa tìm lại.

Phim Dưới bóng cây hạnh phúc tập 14 còn có những tình tiết cho thấy Son nóng ruột vì không liên lạc được với vợ chồng Danh nên chạy đến nhà họ. Đúng lúc này, một nhân viên của ngân hàng cũng đang đứng trước cổng nhà. Anh này nói rằng Danh đang nợ một khoản tiền quá hạn và ngân hàng sẽ khởi kiện, niêm phong nhà. Son nghe xong điếng hồn vì cô cũng đã đưa cho vợ chồng Danh 300 triệu đồng. Trong khi đó, Danh lại đưa vợ đi nghỉ dưỡng ở nơi sang trọng kết hợp với gặp đối tác quan trọng. Tuyết được chồng đặt bữa tối với đủ món ăn cao cấp. Cô nàng còn chụp hình sống ảo. Son vào xem trên Facebook của Tuyết nhưng gọi điện thì Tuyết không nghe máy.

Tuyết muốn "đường ai nấy đi" sau khi chồng đổ nợ... Chụp màn hình

Phim Dưới bóng cây hạnh phúc tập 15 tối nay 13.2 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy Danh thanh toán khách sạn bằng thẻ tín dụng nhưng thẻ đã bị khóa. Trong lúc không biết xoay xở thế nào thì Đạt xuất hiện "giải cứu" cho em trai.

Một tình tiết khác trước đó cho thấy vợ chồng Son lo lắng khi ông Công đổ bệnh mà bệnh này từ tâm mà ra. Trong lúc lời qua tiếng lại, Son nói hớ việc Danh đang đi trốn nợ. Nên chắc Đạt đã hỏi rõ sau đó và đi tìm em trai.

Đạt phải đến "giải cứu" em trai vì Danh không thể thanh toán tiền khách sạn khi thẻ tín dụng đã bị khóa Chụp màn hình

Phim Dưới bóng cây hạnh phúc tập 15 tối nay có thêm cảnh Tuyết kéo vali đòi về nhà bố mẹ đẻ nhưng Danh không chịu về ở rể. Tuyết đề nghị "đường ai nấy đi" hoặc bốc xăm nếu ai thắng phải theo người đó.

Phim Dưới bóng cây hạnh phúc tập 15: Vợ chồng Danh - Tuyết sẽ ly hôn?