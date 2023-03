Phim ‘Dưới bóng cây hạnh phúc’ tập 43: Son không chịu quay về với chồng?

Phim Dưới bóng cây hạnh phúc tập 42 có nhiều nội dung hấp dẫn khi Son đã trở về nhà chồng nhưng giả vờ lạnh nhạt với Đạt. Cô vẫn chu toàn việc nhà rồi đến chỗ làm, chứ không quan tâm nhiều đến chồng. Còn Đạt, giờ chỉ cần vợ xuống bếp nấu bát mì cho mình thì đã nhảy cẫng lên vì vui.

Trong một diễn biến khác sau đó, cơ quan Đạt tổ chức tiệc tri ân những nhà tài trợ, Đạt gọi Son đến vì có Thu Hồng. Có vẻ Đạt muốn chứng minh giữa anh và Thu Hồng không có chuyện gì nữa. Thu Hồng đến dự tiệc cùng chồng sắp cưới là Thế, người mà Đạt chẳng ưa nhưng anh này có vẻ có tình cảm thực sự với Thu Hồng. Nhưng Son không tới.

Sau đó, Thu Hồng hẹn gặp Son. Sẵn dịp đang trị liệu cho khách nam đại gia hay "trồng cây si" cô, Son nhờ anh này đưa mình đến chỗ hẹn với Thu Hồng. Đến chỗ hẹn, Thu Hồng nhìn thấy Son bước xuống xe hơi của người đàn ông kia còn Son lại thấy Thu Hồng được Thế đưa đến trông rất tình cảm. Thu Hồng sau đó đã nói rõ sự thật về mối quan hệ giữa cô và Đạt rằng cô yêu đơn phương và muốn có Đạt nhưng anh vẫn lựa chọn Son. Sau đó, Thu Hồng nhận của Son một cái tát vì cho rằng Thu Hồng biết Đạt đã có gia đình nhưng vẫn muốn có anh. Thu Hồng bình thản đón nhận cái tát của Son như muốn chấm dứt với quá khứ trước khi kết hôn với Thế.

Phim Dưới bóng cây hạnh phúc tập 42 còn có tình tiết thú vị là bé Cá Heo thấy mẹ về đã bảo mẹ đi đón bố vì bố đang say rượu. Vậy là Son tất tả chạy đến nhà hàng đón Đạt. Đạt không say lắm nhưng giả vờ say, té ngã để Son đưa về.

Phim Dưới bóng cây hạnh phúc tập 43 tối nay 27.3 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ cảnh bố của Son đã gặp Đạt. Đạt thừa nhận những khiếm khuyết của mình và cho rằng chưa bao giờ anh muốn buông tay Son. Nhưng Đạt sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Son. Bố của Son ngạc nhiên nghĩ rằng Đạt sẽ buông tay…

Trong một cảnh khác, Tuyết bất ngờ quay về nhà chồng, nhìn thấy những món đồ Danh đã từng mua cho mình khiến cô khóc tức tưởi. Son đã an ủi Tuyết và cho rằng chưa thấy ai yêu vợ như Danh, bản thân cô cũng nhiều lần ganh tị với Tuyết vì cô luôn được chồng yêu chiều.

Phim Dưới bóng cây hạnh phúc tập 43 còn có cảnh ông Công hẹn gặp Nhài để bày tỏ mong muốn rằng Nhài hãy tránh xa Tố vì ông biết Tố có tình cảm với cô. Nhưng ông cảm thấy Nhài không hợp với Tố và ông sợ con trai một lần nữa khổ sở vì đàn bà.

