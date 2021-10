Phim hành động 'Escape from Mogadishu' của Jo In Sung thắng lớn

Hôm 7.10, lễ trao giải Buil Film Awards lần thứ 30 đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám xứ kim chi. Tại đây, bộ phim Escape from Mogadishu (Thoát khỏi Mogadishu) cùng dàn sao Hàn trong tác phẩm đã “gom” về 6 giải thưởng. Đặc biệt, Thoát khỏi Mogadishu được vinh danh là Phim hay nhất của Buil Film Awards 2021.

Tại hạng mục dành cho diễn viên, Escape from Mogadishu có hai đại diện chiến thắng là Heo Joon Ho được xướng tên giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Ngôi sao được yêu thích nhất thuộc về Jo In Sung. Ngoài ra, Escape from Mogadishu còn thắng giải Kịch bản xuất sắc nhất (Ryu Seung Wan, Lee Gi Chul), Âm nhạc xuất sắc nhất (Bang Joon Suk) và Quay phim xuất sắc nhất (Choi Young Hwan).

Escape From Mogadishu ra mắt ngày 28.7 năm nay. Phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc chạy trốn sinh tử của các nhân viên đại sứ quán Hàn Quốc và Triều Tiên tại thủ đô Somalia trong cuộc nội chiến năm 1991. Trong đứa con tinh thần của đạo diễn Ryoo Seung Wan, Jo In Sung đóng vai Kang Dae In, ủy viên hội đồng Đại sứ quán Triều Tiên tại Mogadishu (Somalia). Phim có nhiều tình tiết căng thẳng và gay cấn khi nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc và Triều Tiên cố gắng đưa mọi người trong đại sứ quán trốn khỏi Somalia khi thảm họa bạo lực nổ ra tại đây.





Trong Escape From Mogadishu, diễn xuất của dàn sao Hàn tài năng được khán giả nể phục. Cả ê-kíp phối hợp ăn ý và góp phần tạo nên một bộ phim đạt hiệu ứng rất tốt. Mới đây, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) đã quyết định gửi Escape from Mogadishu tranh tài ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất của Oscar lần thứ 94, dự kiến diễn ra vào tháng 3.2022.

Các giải thưởng đáng chú ý khác của Buil Film Awards 2021, gồm: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Yoo Ah In (Voice of Silence), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Jeon Jong Seo (phim The Call), Đạo diễn xuất sắc nhất - Lee Joon Ik (The Book of Fish), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Kim Sun Young (Three Sister), Ngôi sao được yêu thích nhất - Esom (Samjin Company English Class), Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất - Lee Yoo Mi (Young Adult Matters), Nam diễn viên mới xuất sắc nhất - Ha Jun (Festival), Đạo diễn mới xuất sắc nhất - Hong Eui Jung (Voice of Silence)…