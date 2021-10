Tạo hình hoàn hảo của Song Hye Kyo trong phim mới

Trong loạt ảnh mới của phim Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo diện phong cách thời trang công sở cá tính và chọn lối trang điểm nhẹ nhàng. Người đẹp tỏa sáng với nhan sắc trẻ trung và làn da trắng hồng không tì vết. Đặc biệt, gương mặt lạnh lùng và phong thái quyền lực của nữ diễn viên khiến khán giả ấn tượng. Trang Soompi khen ngôi sao xứ Hàn có tạo hình hoàn hảo.

Trong phim, vợ cũ của Song Joong Ki hóa thân thành Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và sở hữu bộ óc thông minh. Jang Ki Yong đảm nhận nhân vật nhiếp ảnh gia Yoon Jae Kook, chàng trai có mối quan hệ đặc biệt với Ha Young Eun.

Hồi tháng 7.2021, Song Hye Kyo gây sốt khi chia sẻ ảnh hậu trường với đàn em Jang Ki Yong trên trang cá nhân. Dù chỉ là ảnh chụp từ đằng sau nhưng fan đều vô cùng phấn khích cũng như mong ngóng Now, We Are Breaking Up sớm ra mắt.





Trước đó, ê-kíp Now, We Are Breaking Up cũng bật mí những khoảnh khắc Song Hye Kyo và Jang Ki Yong xuất hiện chung một khung hình. Mỹ nhân 8X cùng “phi công” kém 11 tuổi được khán giả khen rất xứng đôi, hứa hẹn sẽ tạo nên “phản ứng hóa học” đỉnh cao trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc cuối năm nay.

Now, We Are Breaking Up do Lee Gil Bok làm đạo diễn và Je In viết kịch bản. Tác phẩm dự kiến sẽ chiếu trên đài SBS vào tháng 11 tới, sau khi One The Woman (Nữ thanh tra tài ba) kết thúc. Now, We Are Breaking Up là phim truyền hình đánh dấu màn trở lại của Song Hye Kyo sau gần 3 năm, kể từ Encounter (Gặp gỡ) phát sóng năm 2018 - 2019.

Trong khi đó, Now, We Are Breaking Up lại là phim thứ ba liên tiếp của Jang Ki Yong đến với khán giả năm nay, sau Sweet & Sour (Chua và ngọt) và My Roommate is a Gumiho (Sống chung với hồ ly hay còn gọi Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho). Sau khi hoàn thành mọi cảnh quay trong Now, We Are Breaking Up với Song Hye Kyo, Jang Ki Yong đã nhập ngũ.