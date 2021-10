Mỹ nhân ‘Trò chơi con mực’ vượt mặt Song Hye Kyo trên Instagram

Trò chơi con mực (Squid Game) chiếu vào ngày 17.9 năm nay. Sau gần 3 tuần phim ra mắt, danh tiếng của nữ diễn viên Jung Ho Yeon (vai 067 Kang Sae Byeok) tăng nhanh một cách chóng mặt.

Độ phổ biến của mỹ nhân 9X nhờ Trò chơi con mực được minh chứng rõ nhất qua lượt follower tăng với tốc độ “tên lửa” trên Instagram. Cụ thể, lượt người theo dõi Instagram Jung Ho Yeon tăng vọt từ khoảng 400.000 (trước khi phim chiếu) lên 8,5 triệu (tính đến trưa 30.9) trong vòng chưa đến 2 tuần. Song, con số follower của chân dài sinh năm 1994 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trưa 4.10, lượt follower của trang cá nhân sao phim Trò chơi con mực đã cán mốc 12,9 triệu, vượt qua cả follower Instagram của Song Hye Kyo (12 triệu).

Thậm chí, lượt người theo dõi Instagram Jung Ho Yeon đã bắt kịp Instagram của Lee Sung Kyung, người đẹp đang nắm giữ danh hiệu Nữ diễn viên Hàn Quốc có lượt người theo dõi nhiều nhất hiện nay với 12,9 triệu lượt. Dân mạng phỏng đoán sớm nhất là trong tối 4.10 và chậm nhất là vào ngày 5.10, trang Instagram Jung Ho Yeon sẽ đạt 13 triệu lượt, giúp cô trở thành Nữ diễn viên Hàn Quốc có lượt người theo dõi nhiều nhất Instagram.

Sinh năm 1994, Jung Ho Yeon là một người mẫu sáng giá của làng thời trang Hàn Quốc. Cô đoạt Á quân Korea's Next Top Model 2013 và từng sải bước tại các show thời trang lớn ở New York (Mỹ), Milan (Ý), Paris (Pháp)...





Dù vậy, chân dài 27 tuổi là gương mặt lạ lẫm của giới phim ảnh. Trò chơi con mực (Squid Game) chính là dự án đầu tay của Jung Ho Yeon và người đẹp gây tiếng vang lớn ngay trong lần đầu lấn sân sang diễn xuất.

Trong Trò chơi con mực, Jung Ho Yeon vào vai 067 Kang Sae Byeok, cô gái chấp nhận đánh đổi mạng sống vì muốn lấy tiền cứu em trai. Được biết, Jung Ho Yeon cùng dàn sao phim Trò chơi con mực sẽ xuất hiện trong show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon tập ngày 6.10. Ngoài ra, cô cũng làm khách mời chương trình You Quiz On The Block.