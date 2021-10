Phim hành động 'Escape from Mogadishu' đại diện Hàn Quốc tranh giải Oscar 2022

Sau khi xem xét 6 bộ phim khác nhau, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) quyết định gửi tác phẩm Escape from Mogadishu tranh tài ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc của lễ trao giải Oscar lần thứ 94, dự kiến diễn ra vào tháng 3.2022.

Escape from Mogadishu khắc họa hành trình các nhà ngoại giao hai miền Nam - Bắc Triều Tiên hợp tác với nhau nhằm thoát khỏi cuộc nội chiến ở Somalia vào những năm 1990. Tác phẩm do đạo diễn Ryoo Seung Wan chỉ đạo, là phim ăn khách nhất phòng vé Hàn Quốc năm nay với khoảng 3,1 triệu khán giả.





KOFIC cho biết Escape from Mogadishu thu về phản hồi tích cực cả trong lẫn ngoài Hàn Quốc: "Dựa trên câu chuyện có thật, Escape from Mogadishu gây ấn tượng với người xem bằng loạt pha hành động chất lượng và hồi hộp, kết hợp câu chuyện kịch tính về cuộc hợp tác liên Triều". Phim được mời chiếu mở màn tại Liên hoan phim châu Á New York 2021 (New York Asian Film Festival)

KOFIC kỳ vọng Escape from Mogadishu thu hút sự chú ý quốc tế tại giải Oscar 2022, tiếp tục mang lại tiếng vang cho điện ảnh xứ kim chi. Năm 2020, Hàn Quốc lần đầu thắng giải Oscar nhờ tác phẩm Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho. Bộ phim chinh phục 4 tượng vàng ở các hạng mục: Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc và Phim quốc tế xuất sắc.