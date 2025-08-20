Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Phim hành động Việt trở lại

Thu Thủy
Thu Thủy
20/08/2025 05:50 GMT+7

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, phim hành động Việt đang có dấu hiệu "nóng" trở lại với hai dự án mới: Tử chiến trên không (dự kiến ra rạp dịp 2.9) và Dòng máu anh hùng 2: Nhạn trắng Cà Mau (đang thực hiện).

Cả hai phim mang tinh thần làm mới rõ rệt: một bên khai thác nội dung về an ninh hàng không hiếm thấy trong điện ảnh Việt; một bên đề tài di sản võ thuật - gia tộc, mở rộng một thương hiệu từng tạo ảnh hưởng.

Tử chiến trên không gây chú ý ngay từ bối cảnh "đấu trí trên trời": một vụ không tặc vào cuối thập niên 1970 được tái hiện với nhịp căng thẳng trong khoang máy bay - không gian đòi hỏi thiết kế bối cảnh, dàn dựng và nhịp cắt dựng cực kỳ chính xác. Trailer được nhà sản xuất tung ra cho thấy đường dây kịch tính xoay quanh chuyến bay năm 1978 với sự tham gia của dàn diễn viên chính gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn và Thanh Sơn. Việc Điện ảnh Công an nhân dân tham gia sản xuất hứa hẹn giúp bộ phim tiếp cận nguồn tư liệu đặc thù - một chất liệu giúp gia tăng giá trị cho thể loại này.

Dự án Dòng máu anh hùng 2: Nhạn trắng Cà Mau mở rộng bằng câu chuyện về "Nhạn trắng Cà Mau" Nguyễn Chánh Minh - ông nội của Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn. Dự án do chính ê kíp Dòng máu anh hùng khởi xướng, Johnny Trí Nguyễn dự kiến thủ vai "Nhạn trắng Cà Mau", nhấn mạnh mạch "võ hiệp - yêu nước" gắn với vùng đất phương Nam đầu thế kỷ 20. Được biết quá trình tìm biên kịch và định hướng phát triển kịch bản có sự giám sát của đạo diễn Charlie Nguyễn.

Phim hành động Việt trở lại- Ảnh 1.

Cảnh trong phim Tử chiến trên không

ẢNH: ĐPCC

Nhìn lại, điện ảnh Việt từng có những bộ phim hành động gây ấn tượng như Hai Phượng (2019) không chỉ mở kỷ lục doanh thu khi cán mốc 200 tỉ đồng trong nước, mà còn đạt doanh thu toàn cầu 8,6 triệu USD - một hiện tượng hiếm cho phim hành động do VN sản xuất tại thời điểm phát hành. Thành công này cho thấy nếu hội tụ kịch bản chắc tay, dàn diễn viên được huấn luyện bài bản để tạo nên một bộ phim hành động chuẩn thì thị trường trong nước sẵn sàng đón nhận.

Trước đó, Dòng máu anh hùng (2007) và Bẫy rồng (2009) cũng tạo nên dấu ấn cho phim hành động hiện đại của VN. Dù nguồn lực còn hạn chế, các phim này góp phần hình thành thói quen thưởng thức phim hành động Việt của khán giả, đồng thời đào tạo ra một thế hệ diễn viên - đạo diễn am hiểu thể loại.

Tuy nhiên, để sự trở lại không dừng ở "hiệu ứng thời điểm", điện ảnh Việt cần xây dựng một hệ sinh thái phim hành động bền vững; yếu tố quan trọng vẫn là kịch bản và nhịp dựng, kỹ xảo ưu tiên tính chiến thuật - hành động phục vụ câu chuyện nội dung. 2 dự án sắp tới đáng để kỳ vọng vì mỗi phim mở ra một bản sắc riêng. Nếu làm tốt, 2 bộ phim này có thể khơi lại nhu cầu xem phim hành động Việt ở quy mô lớn hơn, từ đó hy vọng khả năng bùng nổ dòng phim hành động "made in Vietnam" trong thời gian tới.


Tin liên quan

Phim hành động Việt thua trên sân nhà

Phim hành động Việt thua trên sân nhà

Vì sao nhiều phim hành động Việt liên tục thất bại về doanh thu? Phải chăng dòng phim này đang cần một "công thức" tốt hơn để có thể chinh phục thị trường hiện nay?

'578: Phát đạn của kẻ điên' - phim hành động Việt 'chịu chơi'

Khám phá thêm chủ đề

Phim hành động Việt thị trường phim hành động Điện ảnh Việt Dòng máu anh hùng 2 Tử chiến trên không
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận