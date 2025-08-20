Phim hành động Việt trở lại

Cả hai phim mang tinh thần làm mới rõ rệt: một bên khai thác nội dung về an ninh hàng không hiếm thấy trong điện ảnh Việt; một bên đề tài di sản võ thuật - gia tộc, mở rộng một thương hiệu từng tạo ảnh hưởng.

Tử chiến trên không gây chú ý ngay từ bối cảnh "đấu trí trên trời": một vụ không tặc vào cuối thập niên 1970 được tái hiện với nhịp căng thẳng trong khoang máy bay - không gian đòi hỏi thiết kế bối cảnh, dàn dựng và nhịp cắt dựng cực kỳ chính xác. Trailer được nhà sản xuất tung ra cho thấy đường dây kịch tính xoay quanh chuyến bay năm 1978 với sự tham gia của dàn diễn viên chính gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn và Thanh Sơn. Việc Điện ảnh Công an nhân dân tham gia sản xuất hứa hẹn giúp bộ phim tiếp cận nguồn tư liệu đặc thù - một chất liệu giúp gia tăng giá trị cho thể loại này.

Dự án Dòng máu anh hùng 2: Nhạn trắng Cà Mau mở rộng bằng câu chuyện về "Nhạn trắng Cà Mau" Nguyễn Chánh Minh - ông nội của Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn. Dự án do chính ê kíp Dòng máu anh hùng khởi xướng, Johnny Trí Nguyễn dự kiến thủ vai "Nhạn trắng Cà Mau", nhấn mạnh mạch "võ hiệp - yêu nước" gắn với vùng đất phương Nam đầu thế kỷ 20. Được biết quá trình tìm biên kịch và định hướng phát triển kịch bản có sự giám sát của đạo diễn Charlie Nguyễn.

Cảnh trong phim Tử chiến trên không ẢNH: ĐPCC

Nhìn lại, điện ảnh Việt từng có những bộ phim hành động gây ấn tượng như Hai Phượng (2019) không chỉ mở kỷ lục doanh thu khi cán mốc 200 tỉ đồng trong nước, mà còn đạt doanh thu toàn cầu 8,6 triệu USD - một hiện tượng hiếm cho phim hành động do VN sản xuất tại thời điểm phát hành. Thành công này cho thấy nếu hội tụ kịch bản chắc tay, dàn diễn viên được huấn luyện bài bản để tạo nên một bộ phim hành động chuẩn thì thị trường trong nước sẵn sàng đón nhận.

Trước đó, Dòng máu anh hùng (2007) và Bẫy rồng (2009) cũng tạo nên dấu ấn cho phim hành động hiện đại của VN. Dù nguồn lực còn hạn chế, các phim này góp phần hình thành thói quen thưởng thức phim hành động Việt của khán giả, đồng thời đào tạo ra một thế hệ diễn viên - đạo diễn am hiểu thể loại.

Tuy nhiên, để sự trở lại không dừng ở "hiệu ứng thời điểm", điện ảnh Việt cần xây dựng một hệ sinh thái phim hành động bền vững; yếu tố quan trọng vẫn là kịch bản và nhịp dựng, kỹ xảo ưu tiên tính chiến thuật - hành động phục vụ câu chuyện nội dung. 2 dự án sắp tới đáng để kỳ vọng vì mỗi phim mở ra một bản sắc riêng. Nếu làm tốt, 2 bộ phim này có thể khơi lại nhu cầu xem phim hành động Việt ở quy mô lớn hơn, từ đó hy vọng khả năng bùng nổ dòng phim hành động "made in Vietnam" trong thời gian tới.



