Phim 'Hear me our summer' gây sốt ở Hàn Quốc được chiếu tại Việt Nam

Hear me our summer là tác phẩm của đạo diễn Cho Sun Ho được làm lại dựa trên bộ phim Hear me ra mắt năm 2009 của Đài Loan với sự tham gia của nam tài tử Bành Vu Yến.

Điều này bảo chứng cho một kịch bản mang đầy cảm xúc lãng mạn và giúp khán giả đi sâu vào trái tim của những tâm hồn dù có khiếm khuyết của cơ thể nhưng trong họ vẫn rất giàu tình yêu, sự lãng mạn, cảm xúc sống mãnh liệt.

Một cảnh trong phim Yêu em không cần lời nói ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phim có sự tham gia của các diễn viên trẻ đầy triển vọng của điện ảnh Hàn Quốc như Hong Kyung, Roh Yoon Seo và Kim Min Ju. Yêu em không cần lời nói là câu chuyện về thế giới tình cảm của người khiếm thính. Trong đó, nhân vật nữ do Roh Yoon Seo thủ vai là một người điếc, còn nhân vật nam là anh chàng giao hàng bằng xe máy.

Mặc dù những khiếm khuyết về mặt cơ thể gây cản trở sự giao tiếp theo cách thông thường, nhưng cả hai bằng sự rung động của trái tim đã tìm thấy ở nhau những cảm xúc mà không cần nói lên thành lời, như tựa phim đã thể hiện.

Ngay ngày đầu ra mắt, phim đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ, các nhà sáng tạo nội dung, cùng hàng trăm người hâm mộ đã chia sẻ cảm xúc và lan tỏa sức hút của bộ phim đến cộng đồng mạng. Khán giả Tuyết Vân (Hà Nội) cho biết: "Bộ phim khiến tôi xúc động, phim mang đầy tính nhân văn không chỉ trong gia đình mà còn trong cả tình yêu. Phần cuối phim cũng tạo nên tình tiết bất ngờ cho người xem vô cùng thú vị...".

Với hình ảnh đẹp, nhạc nền sâu lắng và câu chuyện đong đầy cảm xúc, Yêu em không cần lời nói sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam một trải nghiệm điện ảnh ý nghĩa và đáng nhớ trong mùa Giáng sinh năm nay. Phim chính thức ra rạp Việt từ ngày 20.12.