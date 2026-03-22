Phim 'Hoàng hậu cuối cùng' chính thức khởi quay

Thu Thủy
22/03/2026 06:15 GMT+7

Sau nhiều năm chuẩn bị, dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng đã chính thức khởi quay tại Đại Nội Huế, đánh dấu sự trở lại của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito với một tác phẩm mang màu sắc lịch sử - cung đình được đầu tư quy mô; dự kiến sẽ ra rạp năm 2027.

Diễn viên Bích Ngọc casting phim Hoàng hậu cuối cùng

Đây là dự án đã được ấp ủ trong suốt 6 năm với mục tiêu tái hiện một giai đoạn đặc biệt của triều Nguyễn, đồng thời khắc họa chân dung Nam Phương hoàng hậu - vị hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử VN. Tác phẩm lựa chọn cách tiếp cận mang tính điện ảnh và cảm xúc, tập trung vào hơn 10 năm sống trong hoàng cung của bà, từ những ngày đầu bước vào cuộc hôn nhân hoàng tộc đầy vinh hoa cho đến khi đối diện với những biến động lịch sử, những rạn nứt trong đời sống cá nhân và sự sụp đổ của một triều đại. Bên cạnh hai nhân vật trung tâm là Nam Phương hoàng hậu và vua Bảo Đại, phim còn có sự xuất hiện của thái tử Bảo Long, thứ phi Mộng Điệp, Phi Ánh, Lý Lệ Hà, Bạch Yến cùng nhiều thành viên hoàng tộc khác.

Hoàng hậu cuối cùng được giới thiệu là phim điện ảnh đầu tiên khai thác bối cảnh chính tại Đại Nội Huế, với hơn 90% thời lượng diễn ra trong không gian cung đình.

Dự án do Galaxy Studio, HKFilm và MAR6 Studios phối hợp sản xuất. Dàn diễn viên trải qua nhiều tháng đào tạo về diễn xuất, lễ nghi cung đình và phong thái nhân vật. Thông tin về các diễn viên chính thức chưa được công bố.

Bảo Long thứ phi Đại Nội Huế Galaxy Studio Phim Hoàng Hậu cuối cùng Bảo Nhân - Namcito
