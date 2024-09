Phim hoạt hình 'Robot hoang dã' thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Tác phẩm hoạt hình Robot hoang dã (đạo diễn: Chris Sanders), chuyển thể từ loạt sách khoa học viễn tưởng - sinh tồn cùng tên của tác giả Peter Brown, hiện đứng nhất phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu, theo số liệu doanh thu cập nhật từ Box Office Mojo.

Phim đạt 35 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần vừa qua tại thị trường này, tổng doanh thu toàn cầu là 53 triệu USD. Với kinh phí sản xuất 78 triệu USD, khởi điểm như hiện tại của phim, cùng với những lời khen "có cánh" trên Rotten Tomatoes (với mức chấm 98%, đạt chứng nhận "cà chua tươi"), không khó để bộ phim này sinh lời.

Robot hoang dã chiếm cảm tình của khán giả và có khởi điểm tốt so với các phim khác ở thời điểm hiện tại

ẢNH: UNIVERSAL

Trong khi đó, bộ phim tham vọng của đạo diễn gạo cội Francis Ford Coppola là Megalopolis, quy tụ dàn sao như Adam Driver, Laurence Fishburne, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito... lại có khởi điểm trái ngược với phim hoạt hình The Wild Robot.

Megalopolis có kinh phí sản xuất 120 triệu USD, 3 ngày cuối tuần qua thu về chỉ vỏn vẹn 4 triệu USD. Không chỉ vậy, phim nhận về đánh giá không tích cực: mức chấm 50% trên Rotten Tomatoes (nhận "cà chua thối"), mức điểm D+ trên CinemaScore.

Đáng lưu ý, Megalopolis là canh bạc mạo hiểm của Francis Ford Coppola vì nhà làm phim bỏ tiền túi ra sản xuất. Còn về phía Lionsgate, tuy phát hành phim này ở Bắc Mỹ nhưng lại không chịu phí phát hành hay phí quảng bá.

Phim Megalopolis thậm chí không nằm trong top 5 phim ăn khách trong tuần, khiến tác phẩm đối diện nhiều rủi ro về doanh thu ẢNH: LIONSGATE

Hiện Megalopolis đứng thứ 6 trong danh sách doanh thu của các phim trong tuần. Đứng nhất là phim hoạt hình The Wild Robot, đứng thứ 2 là Beetlejuice Beetlejuice với doanh thu 16 triệu USD, đứng thứ 3 là Transformers One với 9,4 triệu USD, đứng thứ 4 là Devara Part 1 với 5,6 triệu USD và thứ 5 là Speak No Evil với 4,3 triệu USD.

Lý giải nguyên nhân tại sao phim hoạt hình lại thống trị phòng vé tuần qua, đại diện của Universal lý giải họ không nhắm đến bất kỳ phân khúc khán giả nào. Robot hoang dã dành cho mọi lứa tuổi nên dễ xem, dễ cảm. Và với điểm xuất phát tốt này của Robot hoang dã, giới quan sát phòng vé nhận định phim sẽ tiếp tục thành công vì một khi phim hoạt hình đã được đón nhận tốt, tác phẩm sẽ giữ phong độ rất lâu sau đó.