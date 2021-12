Phim 'John Wick: Chapter 4' dời chiếu đến năm 2023

Dự án hành động John Wick: Chapter 4 do Chad Stahelski chỉ đạo vừa tung teaser giới thiệu vào sáng ngày 23.12 (giờ Việt Nam), đồng thời hãng Lionsgate cũng chính thức thông báo phim dời chiếu từ ngày 27.5.2022 sang ngày 24.3.2023. Đoạn teaser chỉ dài 22 giây, không cung cấp nhiều thông tin cho khán giả ngoài việc thông báo ngày chiếu mới.

Phần phim thứ 4 trong series sát thủ John Wick nối tiếp các diễn biến trong phần phim ra mắt năm 2019 là John Wick: Chapter 3 - Parabellum. Phim quy tụ dàn diễn viên như Keanu Reeves (John Wick), Laurence Fishburne, Ian McShane, Bill Skarsgård, Chân Tử Đan... Hiện nội dung dự án chưa được công bố. Thương hiệu hành động John Wick tính đến hiện tại đã gặt hái tổng doanh thu toàn cầu trên 584,9 triệu USD, theo Variety.





Việc dự án John Wick: Chapter 4 ra rạp trễ hơn dự kiến một phần do lịch quay của tài tử Keanu Reeves. Bom tấn mà anh tham gia làThe Matrix Resurrections ban đầu dự kiến ra rạp cùng với John Wick 4 vào ngày 21.5.2021 nhưng sau đó The Matrix Resurrections dời chiếu đến tháng 12 năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau khi hoàn thành dự án The Matrix Resurrections, tài tử Keanu Reeves mới tiếp tục thực hiện John Wick: Chapter 4, mà quá trình quay bắt đầu từ tháng 6.2021, cũng nguồn tin trên cho hay.