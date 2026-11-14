Phim kiếm hiệp trở lại màn ảnh rộng, gợi nhớ thời hoàng kim TVB

Thời hoàng kim của phim kiếm hiệp có trở lại?

Những hình ảnh đầu tiên của Túy đao độc hành (Drunken Blade) vừa được công bố, mở ra thế giới võ lâm đậm màu sắc hoài cổ. Từ những màn giao đấu bằng trường kiếm, quán trọ giữa chốn giang hồ đến các nhân vật mang dáng vẻ bí hiểm, bộ phim gợi nhắc phong vị kiếm hiệp từng tạo nên dấu ấn đặc biệt của điện ảnh Hoa ngữ. Sự xuất hiện của Túy đao độc hành gợi lại một giai đoạn đặc biệt của điện ảnh Hương Cảng, khi phim kiếm hiệp không chỉ thống trị thị trường nội địa mà còn tạo sức ảnh hưởng rộng khắp châu Á và nhiều thị trường quốc tế.

Những màn tỉ thí võ nghệ dồn dập, đậm chất thực chiến trong Túy đao độc hành Ảnh: BHD cung cấp

Thập niên 1970, tên tuổi Lý Tiểu Long góp phần đưa phim võ thuật Hồng Kông ra thế giới. Những tác phẩm như Đường Sơn đại huynh, Tinh võ môn, Mãnh long quá giang, Long tranh hổ đấu tạo nên cơn sốt về phim kung fu. Có khoảng 300 phim kung fu được sản xuất trong giai đoạn 1971 - 1973, phần lớn hướng đến thị trường quốc tế. Đến thập niên 1980 và đầu những năm 1990, điện ảnh Hồng Kông bước vào thời kỳ hoàng kim, được ví như "Hollywood phương Đông".

Theo một nghiên cứu đăng trên Springer Nature năm 2019, ngành công nghiệp điện ảnh này từng sản xuất trung bình khoảng 400 phim mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu phim lớn của châu Á. Những tên tuổi như Thành Long, Hồng Kim Bảo, Lý Liên Kiệt..., cùng các hãng phim như Thiệu Thị và Gia Hòa góp phần tạo nên sức ảnh hưởng của dòng phim võ thuật trên thị trường khu vực và quốc tế.

Không chỉ điện ảnh, các bộ phim kiếm hiệp truyền hình của TVB cũng tạo nên dấu ấn sâu đậm. Những tác phẩm như Anh hùng xạ điêu (1994), Thần điêu đại hiệp (1995), Tiếu ngạo giang hồ (1996), Thiên long bát bộ (1997)... trở thành ký ức khó quên với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.

Đưa tinh thần kiếm hiệp lên màn ảnh rộng

Thuộc dòng phim võ thuật hành động thực chiến do tài tử kiêm nhà vô địch võ thuật Lý Bính Uyên đảm nhận cả vai trò biên kịch lẫn đạo diễn, Túy đao độc hành khắc họa bức tranh giang hồ đầy rẫy hiểm nguy.

Tác phẩm mới của điện ảnh Hoa ngữ gợi nhắc phong vị kiếm hiệp từng làm say mê bao thế hệ khán giả châu Á trong thời kỳ hoàng kim Ảnh: BHD cung cấp

Trung tâm câu chuyện xoay quanh Hàn Nguyệt Nhận, một đao khách từng nổi danh khắp chốn giang hồ với biệt hiệu Túy Đao Khách vô tình. Sau khi trả được thù xưa, anh quyết định gác kiếm, rũ bỏ mọi ân oán để tìm kiếm bình an. Tuy nhiên, định mệnh trớ trêu đã kéo anh đến một thị trấn hẻo lánh nằm sâu nơi vùng biên ải chỉ để đáp lại ân tình của một bữa ăn từ quá khứ.

Ban đầu, Hàn Nguyệt Nhận chỉ mong muốn trả ơn rồi lặng lẽ rời đi. Thế nhưng, chứng kiến nơi đây đang bị tàn phá nghiêm trọng bởi một băng cướp hung ác, tàn bạo, lưỡi đao tưởng chừng đã vĩnh viễn ngủ yên của Hàn Nguyệt Nhận buộc phải tuốt khỏi vỏ...

Đan xen giữa những màn giao đấu nghẹt thở và nhịp phim dồn dập là mối tình đầy trắc trở, giằng xé giữa Hàn Nguyệt Nhận và Mạn Đà La, nữ chủ nhân xinh đẹp, quyến rũ nhưng mang thân phận vô cùng bí ẩn tại khách điểm nơi biên ải...

Túy đao độc hành có thời lượng 92 phút, tác phẩm được Cục Điện ảnh dán nhãn T18, phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên.