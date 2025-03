Phim kinh dị 18+ áp đảo phòng vé Việt, 'Nhà gia tiên' bị 'soán ngôi'

Khả Như - Quang Tuấn lăn xả cho vai diễn trong phim Quỷ nhập tràng ẢNH: ĐPCC

Theo số liệu tham khảo của Box Office Vietnam, phòng vé Việt tuần qua chứng kiến sự áp đảo của phim kinh dị Quỷ nhập tràng. Đây là tác phẩm lấy cảm hứng từ hiện tượng tâm linh, do Quang Tuấn và Khả Như đóng chính. Phim kể về hai vợ chồng bị xáo trộn cuộc sống khi phát hiện cỗ quan tài vô chủ trong mảnh đất nhà mình. Từ vụ việc này, nhân vật Như (Khả Như thủ vai) cảm nhận bị một thế lực nào đó đeo bám, khiến cô thay đổi tâm tính.

Theo ghi nhận, trong 3 ngày cuối tuần, phim điện ảnh do Khả Như đóng chính đã thu về 45 tỉ đồng, áp đảo tại phòng vé Việt. Tính đến hiện tại, Quỷ nhập tràng đã đạt hơn 62 tỉ đồng và được dự kiến sẽ là dự án tiếp theo chạm mốc 100 tỉ đồng sau Nhà gia tiên, Đèn âm hồn, Nụ hôn bạc tỷ, Bộ tứ báo thủ. Tuy nhiên, tác phẩm do Pom Nguyễn làm đạo diễn vẫn bị nhận xét còn nhiều hạn chế về kịch bản, chưa hoàn toàn thuyết phục người xem dù quy tụ dàn diễn viên thực lực như NSND Thanh Nam, nghệ sĩ Vân Dung…

Tính đến hiện tại, phim do Khả Như đóng chính đã thu về hơn 60 tỉ đồng ẢNH: ĐPCC

Đảm nhận vai chính trong Quỷ nhập tràng, Khả Như chọn tâm thế tích cực khi đón nhận những lời khen chê dành cho phim. Cô nói: “Làm nghề đến thời điểm này dù không quá dài nhưng tôi thấy khen chê là điều tất nhiên vì chính khán giả là người định đoạt bộ phim. Mình phải chấp nhận điều đó nhưng cũng có quyền hy vọng. Tôi hy vọng phim sẽ được thương vì tôi và ê kíp đã cố gắng rất nhiều. Tôi đã nỗ lực lột xác, mới hơn từng ngày nên mong sẽ được mọi người đón nhận”.

Nói về việc bị so sánh với vai diễn của Việt Hương trong Ma Da, Khả Như cho rằng đó là điều bình thường. Cô chia sẻ: “Tôi nghĩ sự phát triển đến từ việc so sánh. Nếu được so sánh, được yêu thương và đón nhận thì tôi cảm thấy rất mừng”.

Khả Như cũng bày tỏ niềm vui khi tác phẩm đang nhận được sự ủng hộ của khán giả. Cô cho hay: “Không biết nói gì hơn, chỉ biết là ê kíp chúng tôi đã rất hạnh phúc với tình cảm của mọi người dành cho”.

Dù bị soán ngôi nhưng phim của Huỳnh Lập thu về hơn 200 tỉ đồng sau 3 tuần ra rạp ẢNH: ĐPCC

Trước “cơn sốt” của Quỷ nhập tràng, phim Nhà gia tiên của Huỳnh Lập bị soán ngôi, xếp vị trí thứ 2 về mặt doanh thu. Ra rạp từ ngày 21.2, tính đến hiện tại, sức hút của phim bị giảm dần với doanh thu 3 ngày cuối tuần qua là 17,9 tỉ đồng - theo số liệu tham khảo của Box Office Vietnam. Song dự án do Phương Mỹ Chi đóng chính vẫn nằm trong top 10 phim Việt có doanh thu cao nhất, với con số 224 tỉ đồng, xếp thứ 7 sau Mai, Lật mặt 7: Một điều ước, Nhà bà Nữ, Bố già, Bộ tứ báo thủ, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh.

3 vị trí còn lại trong top 5 phim có doanh thu cao ở phòng vé Việt tuần qua là những tác phẩm ngoại, gồm Lạc trôi, Hố tử thần, Sát thủ vô cùng cực hài. Loạt phim chiếu tết từng gây chú ý ở phòng vé như Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ hay Đèn âm hồn hiện có doanh thu ít ỏi, dự kiến sẽ rời rạp trong thời gian tới.

Tuần này, một số phim điện ảnh mới ra rạp, đáng chú ý là sự đổ bộ của Mickey 17, hứa hẹn sẽ làm thay đổi cục diện phòng vé Việt.