Phim kinh dị có nghệ sĩ Kiều Oanh ra sao trong ngày đầu ra rạp?

Dù khởi chiếu chính thức vào 25.9 nhưng trong những suất chiếu sớm, phim Út Lan 2 nhận được sự quan tâm của khán giả. Theo ghi nhận trong ngày 18.9, dự án điện ảnh có sự góp mặt của nghệ sĩ Kiều Oanh đã tạo nên màn so kè gay cấn trên bảng xếp hạng. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, có thời điểm, tác phẩm này vượt qua Lên hương của đạo diễn Khương Ngọc để dẫn đầu phòng vé.

Tạo hình của nghệ sĩ Kiều Oanh trong phim điện ảnh Út Lan 2. Chia sẻ về quan điểm làm nghề, cô cho biết nghệ sĩ càng cực khổ và còn được trải nghiệm thì đó là điều hạnh phúc lớn nhất Ảnh: NSX

Trong ngày 19.9, Út Lan 2 thu về 4,9 tỉ đồng (doanh thu trong ngày, tính đến 19 giờ), xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Dự án của đạo diễn Trần Trọng Dần bán được hơn 56.000 vé, trên tổng số 3.083 suất chiếu. Tổng doanh thu của phim hiện đạt hơn 11,4 tỉ đồng - cho thấy sự quan tâm của khán giả cho dòng phim kinh dị Việt. Hiện tại, NSƯT Kim Phương, nghệ sĩ Kiều Oanh cùng ê kíp đang tích cực tham gia các hoạt động quảng bá tại các cụm rạp, nhận được sự quan tâm của khán giả.

Suất chiếu đặc biệt của phim có nghệ sĩ Kiều Oanh

Út Lan 2 dưới sự cầm trịch của đạo diễn Trần Trọng Dần sau thành công từ dự án trước. Câu chuyện bắt đầu từ khi một con rắn đặc biệt xuất hiện, một ngôi làng ven sông liên tiếp xảy ra những cái chết bí ẩn. Những bí mật bị lãng quên dần trồi lên mặt nước, người dân nhận ra có những lời nguyền chưa bao giờ thực sự biến mất. Ngoài NSƯT Kim Phương và nghệ sĩ Kiều Oanh, phim còn có sự góp mặt của Phương Nam, Ngọc Phước, Huỳnh Nhựt, Tạ Lâm…

Ngày 20.9, phim sẽ có suất chiếu đặc biệt tri ân bà con tại U Minh Thượng - bối cảnh chính của dự án. Chia sẻ về quyết định này, nhà sản xuất cho biết trong hành trình đưa ý tưởng của phim lên màn ảnh rộng, bà con tại nơi đây chính là những người âm thầm góp sức, tạo nên không gian chân thật cho dự án.

Lên hương có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gạo cội cùng nhiều diễn viên trẻ Ảnh: NSX

“Để tri ân điều đó, đoàn phim tổ chức suất chiếu đặc biệt ngay tại địa phương, với sự góp mặt đông đủ của dàn diễn viên. Đây không chỉ là một buổi chiếu phim đơn thuần, mà còn là lời cảm ơn chân thành gửi đến những con người đã "chung tay" làm nên Út Lan 2”, phía nhà sản xuất cho hay.

Theo ghi nhận, phòng vé Việt hiện tại chứng kiến cuộc so kè giữa Út Lan 2 và Lên hương. Doanh thu trong ngày của phim do Khương Ngọc làm đạo diễn hiện đạt hơn 5,2 tỉ đồng. Con số này giúp nâng tổng doanh thu của phim lên hơn 65 tỉ đồng.

Trong những ngày đầu ra rạp, Lên hương có tốc độ bán vé ấn tượng. Tuy nhiên những ngày qua, doanh thu của phim có phần giảm sút. Nhiều người kỳ vọng phim có nghệ sĩ Hồng Đào - NSND Hồng Vân sẽ gia nhập “câu lạc bộ trăm tỉ” trong thời gian tới.

Trước đó, khi hỏi về kỳ vọng doanh thu của Lên hương, Khương Ngọc cho biết nếu đo lường được yếu tố thị trường thì ai làm phim cũng giàu. Thay vào đó, anh chỉ tập trung cho dự án để không bị lặp lại chính mình. Về câu chuyện doanh thu, đạo diễn chia sẻ thêm: "Tôi đặt ra một cột mốc nhất định để an toàn cho nhà đầu tư. Còn lại tôi suy nghĩ trời cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu".